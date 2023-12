Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue offre des cadeaux à un patient de la Polyclinique du district de Dinh Hoa. Photo : VNA



Thai Nguyen (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une mission de travail du ressort central ont travaillé le 28 décembre avec les dirigeants de la province de Thai Nguyen (Nord) sur l’édification de la Nouvelle ruralité.

Il a salué les réalisations en matière de développement socio-économique de Thai Nguyen, notamment l’édification du district de Dinh Hoa pour répondre aux normes de la Nouvelle ruralité.

Vuong Dinh Hue a clairement déclaré que l’édification de la Nouvelle ruralité et le développement socio-économique des communes isolées constituaient une politique cohérente du Parti et de l’État. La promulgation des mécanismes, des politiques et la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le projet d’édification de Dinh Hoa en un nouveau district rural en deux ans vise à la fois à mettre en œuvre la politique du Parti et de l’État et à exprimer des sentiments et la responsabilité pour la zone de sécurité et la base révolutionnaire d'ATK de Dinh Hoa (zone de sécurité) d’hier.



Il a souhaité qu'avec la tradition héroïque, l’organisation du Parti, l’autorité et le peuple de Thai Nguyen continuent à maintenir et à développer davantage les acquis obtenus dans l’édification de la Nouvelle ruralité pour s’orienter vers le but ultime d'améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple, de faire Thai Nguyen une province bien développée comme le souhaite le Président Ho Chi Minh...

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la mission sont allés inspecter la station de transformation de 110 kV (commune de Trung Hoi) et la station d'examen et de traitement médical de la Polyclinique du district de Dinh Hoa. Il s'agit des travaux au service du processus d’édification de la Nouvelle ruralité de Thai Nguyen.

Il a rendu visite et a offert des cadeaux à deux cadres révolutionnaires et à des patients soignés à la Polyclinique du district de Dinh Hoa.

Vuong Dinh Huê, la mission et les dirigeants de la province de Thai Nguyen sont aussi venus offrir de l'encens au Président Ho Chi Minh dans le vestige national spécial d'ATK de Dinh Hoa. - VNA