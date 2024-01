Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, (droite) et le président indonésien Joko Widodo. Photo : VNA

Hanoï, 12 janvier (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré le président indonésie n Joko Widodo, en visite d'État de trois jours au Vietnam, le 12 janvier à Hanoï.Le dirigeant hôte a accueilli le président Joko Widodo à l’occasion de la deuxième visite de ce dernier au Vietnam, qui revêt une grande importance après que les deux pays ont célébré le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique en 2023.Le Vietnam a toujours apprécié et déployé des efforts pour travailler avec l'Indonésie afin de promouvoir le partenariat stratégique de manière plus pratique et plus large afin de répondre aux aspirations et aux intérêts de leurs peuples ainsi qu'à l'amitié et à la coopération solides entre les deux pays, fondées par les présidents Hô Chi Minh. et Sukarno et nourri par des générations de dirigeants, a déclaré le président de l’AN Vuong Dinh Hue.Le président Joko Widodo a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays avait donné des résultats concrets en matière de coopération, ajoutant qu'il était désormais temps pour le Vietnam et l'Indonésie de renforcer leurs liens bilatéraux, notamment dans les domaines de la numérisation et des hautes technologies, afin d'obtenir des réalisations communes.Il a hautement apprécié le rôle des parlements dans le renforcement du partenariat stratégique, en particulier dans l’élaboration de lois et de politiques visant à accélérer la transition énergétique, la transformation numérique et l’innovation.Faisant écho au point de vue de son invité, le plus haut législateur vietnamien a exprimé son espoir que les deux pays élèveront les relations bilatérales à un nouveau niveau à un moment approprié.Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a estimé que l'augmentation des visites mutuelles à tous les niveaux et par tous les canaux, l'amélioration de l'efficacité des mécanismes de coopération existants et l'expansion de la coopération entre les localités et les associations d'amitié des deux pays contribueront à renforcer les liens entre les peuples. Il a également appelé les deux parties à renforcer leur collaboration dans l'industrie halal, le commerce du riz et les partenariats d'investissement et d'affaires.Le président Joko Widodo a déclaré que les deux parties devraient coopérer activement pour élaborer des politiques et des mesures concrètes visant à porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2028.Lors de la rencontre, le président de l'AN a affirmé que le Vietnam continuerait à créer les conditions optimales pour les investisseurs étrangers, notamment ceux indonésiens. Il a demandé à l'Indonésie de fournir des conditions et des procédures juridiques favorables pour qu'une coentreprise entre les deux pays devienne bientôt opérationnelle dans ce pays de l'archipel afin d'aider à construire un écosystème de véhicules électriques et de batteries.Il a également souligné la nécessité pour les deux parties de mettre en œuvre les mécanismes existants de coopération maritime, de renforcer les liens dans les affaires maritimes et la pêche durable, et de travailler ensemble pour régler les problèmes liés aux pêcheurs et aux bateaux de pêche de manière bienveillante et humanitaire, conformément aux partenariat stratégique.Le Vietnam et l’Indonésie devraient se coordonner plus étroitement via les canaux gouvernementaux et parlementaires pour contribuer à renforcer la solidarité, l’unanimité et la centralité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), faire jouer le rôle de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), et maintenir la paix et la stabilité dans la région, a déclaré le plus haut législateur.Les deux pays doivent également coopérer conformément au point de vue de l'ASEAN sur la Mer Orientale, promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et coordonner les négociations sur un code de conduite efficace et efficient (COC) qui correspond au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), a-t-il ajouté.Le président Joko Widodo a hautement apprécié la coopération étroite entre l'AN vietnamienne et la Chambre des représentants d'Indonésie, saluant la signature par les deux organes législatifs d'un accord de coopération en août 2023. Il a également affirmé son soutien au renforcement des liens, au partage d'expériences et aux échanges, notamment visites de délégations de haut rang.Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a suggéré que les deux pays se soutiennent mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, notamment l'ASEAN, l'AIPA, les mécanismes dirigés par l'ASEAN, l'ONU et le Mouvement des non-alignés, sur les questions stratégiques et de sécurité internationales et régionales.Dans le même temps, le président indonésien a exprimé son soutien à l'initiative du Vietnam d'accueillir le Forum du futur de l'ASEAN sur le développement rapide, durable et centré sur la population, et a affirmé que l'Indonésie enverrait des représentants de haut niveau à l'événement. - VNA