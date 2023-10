Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (gauche) et Chey Tae Won, président du groupe sud-coréen SK. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue, a reçu le 27 octobre à Hanoï Chey Tae Won, président du groupe sud-coréen SK.

Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a salué les résultats positifs de la coopération commerciale du Groupe avec des partenaires vietnamiens, ainsi que l'investissement du Groupe SK dans un projet d'usine de production de matériaux biodégradables de haute technologie à Hai Phong.

Appréciant le soutien actif du Groupe SK destiné au Centre national d'innovation de Hoa Lac (NIC), le président de l'AN Vuong Dinh Hue s'est dit convaincu que les activités du NIC seront un coup de pouce pour promouvoir des startups et l'innovation au Vietnam.

Le Groupe SK participera à des activités de coopération et de démonstration technologique au Salon international de l'innovation du Vietnam 2023, et coordonnera avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour organiser le Forum sur la transition énergétique et le développement de l'énergie verte à base d'hydrogène au Vietnam.

Chey Tae Won, président du groupe SK, a exprimé sa volonté de collaborer avec les partenaires vietnamiens dans la transition vers les énergies renouvelables, contribuant ainsi à exploiter le potentiel et à promouvoir la production d'énergie au Vietnam. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée (KCCI), Chey Tae Won a déclaré que la KCCI collabore avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) dans le développement des entreprises privées.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) reçoit Chey Tae Won, président du groupe sud-coréen SK. Photo: VNA

Vuong Dinh Hue a proposé au groupe SK de poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam dans le processus de transition énergétique et de mettre en œuvre une feuille de route pour réduire les émissions de carbone afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

L'AN vietnamienne est prête à créer un cadre juridique favorable aux activités d'investissement, de production et d'affaires des entreprises vietnamiennes et étrangères, notamment celles sud-coréennes et le groupe SK, a-t-il ajouté. -VNA