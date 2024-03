Khanh Hoa (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a eu samedi 2 mars, une réunion avec la permanence du comité du Parti de la province centrale de Khanh Hoa. Ensemble, ils ont passé en revue la mise en œuvre des missions que le Parti a confiées à cette province, ainsi que l’application de certaines politiques spécifiques décidées par l’Assemblée nationale pour soutenir son développement.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors de la séance de travail avec la permanence du comité du Parti de la province centrale de Khanh Hoa. Photo : VNA

En 2023, la province a atteint, voire dépassé 20 des 22 objectifs socioéconomiques fixés. La croissance moyenne du PIB régional durant la période 2021-2023 s’est établie à 8,15% par an. Tous les secteurs ont progressé et le taux de pauvreté a notamment été ramené à 2,11%.

Le président de l’Assemblée nationale a pris note de ces accomplissements. Il a néanmoins estimé que par rapport à la moyenne nationale, le revenu par habitant de Khanh Hoa restait modeste. D’où l’importance d’une accélération significative du développement économique d’ici à 2030 afin d’atteindre une croissance à deux chiffres, a souligné Vuong Dinh Huê.

Khanh Hoa représente la principale plateforme régionale et la principale porte vers la mer des Hauts plateaux du Centre et du littoral du Centre méridional. D’ici à 2030, retenez ces deux jalons majeurs: 2025 qui est la fin de l’exercice 2021-2025, et 2030, quand Khanh Hoa devra avoir atteint son objectif de devenir une ville relevant du pouvoir central, a-t-il précisé.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités de Khanh Hoa de se concentrer sur la mise en œuvre des plans directeurs provinciaux, ainsi que de celui de la zone économique de Vân Phong.

De plus, la province doit continuer de réaliser bien le travail d’édification du Parti et d'un système politique propres et forts, développer un gouvernement numérique et une économie numérique, améliorer les capacités de leadership, de gestion et d'administration des comités et des autorités du Parti à tous les niveaux, d'innover dans les méthodes et pratiques de travail. - VNA