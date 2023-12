Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 15 décembre, à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rendu visite au Département général de l'industrie de la défense à l'occasion du 79e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne (22 décembre) et du 34e de la Journée de la Défense nationale (22 décembre).A cette occasion, le général de division Ho Quang Tuan, chef du Département général de l' industrie de la défense , a informé le président de l’Assemblée nationale des réalisations de son Département général, de ses orientations et ses tâches dans les temps à venir...Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale a reconnu et loué les dernières réalisations du Département général de l'industrie de la défense.Pour les temps à venir, Vuong Dinh Huê a demandé au Département général de l'industrie de la défense de continuer à saisir et à mettre en œuvre efficacement les politiques et les résolutions du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense sur le développement de l'industrie de la défense.Il a souligné la nécessité de se concentrer sur le développement de l'industrie de la défense pour qu’elle devienne un fer de lance de l'industrie nationale, de renforcer et diversifier les investissements pour valoriser les potentiels de l'industrie de la défense.En particulier, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'attraction et le développement de ressources humaines qualifiées pour l'industrie de la défense.Il s’agit d’une solution fondamentale, clé et décisive pour le développement de l’industrie à court et à long termes, a-t-il affirmé, demandant au Département général de continuer à proposer des mécanismes appropriés pour attirer des talents à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour participer à des programmes et des projets de haute technologie de l'industrie de la défense.S’agissant du projet de loi sur l’industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle, Vuong Dinh Huê a recommandé au ministère de la Défense de demander au Département général de l'industrie de la défense de continuer à se coordonner étroitement avec d'autres agences pour le parachever et le soumettre à l'Assemblée nationale pour approbation.-VNA