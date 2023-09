Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est allé le 15 septembre brûler de l’encens en mémoire des victimes de l’incendie survenu dans un immeuble d’habitation dans l’arrondissement de Thanh Xuân, à Hanoï , et rendre visite aux personnes blessées admises à l’hôpital Bach Mai.L’incendie s’était déclaré mardi 12 septembre dans la nuit, dans un bâtiment de neuf étages et un grenier situé dans l’impasse 29/70, rue Khuong Ha, faisant 56 morts et de nombreux blessés.Le président de l'Assemblée nationale a adressé aux victimes et leurs proches les sincères condoléances des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, des dirigeants de l'Union interparlementaire et des délégués participant à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.Il a demandé aux autorités locales d’assister les victimes et leurs familles dans l'immédiat et à long terme, tant physiquement que mentalement...A l’hôpital Bach Mai, le président de l'Assemblée nationale a remis des cadeaux aux personnes blessées de l’incendie, les a encouragées à surmonter les douleurs physique et mentale pour retrouver la vie normale.-VNA