Le président de l’AN présente ses vœux du Têt aux forces de sécurité publique de Nghê An. Photo : VNA

Nghe An, 8 février (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a visité et présenté, le 8 février, ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux agents de la sécurité publique et aux soldats de la province centrale de Nghe An.Félicitant les forces de sécurité publique locales pour leurs réalisations exceptionnelles l'année dernière, il leur a demandé d'appliquer à plus grande échelle les nouveaux modèles et méthodes qui se sont révélés efficaces au cours des dernières années, tout en faisant preuve d'une plus grande détermination pour obtenir davantage de réalisations au cours de la nouvelle année.Il a noté que la situation régionale et internationale devrait continuer à connaître des évolutions complexes, rapides et imprévisibles. Pendant ce temps, Nghe An est la plus grande province du pays et occupe une position stratégique en termes de sécurité et d’ordre. Même si la situation locale en matière de sécurité, d’ordre et de sûreté en 2023 a été évaluée comme « la plus sûre » jusqu’à présent, les forces de la sécurité ne devraient pas baisser la garde.C'est pourquoi ils doivent développer davantage leur sens des responsabilités et redoubler d'efforts pour accomplir parfaitement toutes les tâches qui leur sont assignées, a exigé le plus haut législateur.Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a demandé aux forces de Nghe An d’être profondément conscientes et de garantir la direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects, la gestion cohérente de l’État et le contrôle du peuple sur toutes ses activités.Ils doivent continuer à comprendre pleinement et à mettre en œuvre sérieusement et fructueusement la résolution sur la stratégie nationale de sauvegarde dans le nouveau contexte, publiée lors de la huitième session du 13e Comité central du Parti, a-t-il déclaré, notant qu'ils doivent être pleinement conscients du rôle du la force de sécurité publique populaire dans la protection des fondements idéologiques du Parti et dans la lutte contre les arguments erronés des forces hostiles.Il a également ordonné de meilleures performances dans la construction du Parti et la construction d'une force de sécurité publique véritablement propre, forte, régulière, d'élite et moderne, capable de remplir les exigences et les tâches dans le nouveau contexte, conformément à la Résolution n° 12 du Bureau politique du 13e mandat.Décrivant cela comme l'une des tâches principales, le dirigeant de l'AN a exprimé son espoir que la force de Nghe An deviendra l'unité dirigeante dans la mise en œuvre de cette importante résolution.Il a également demandé de poursuivre la lutte contre la criminalité, de maintenir le rôle central de la force dans le développement du mouvement « Tous les peuples protègent la sécurité de la Patrie », de renforcer le travail de mobilisation de masse en tandem avec le renforcement de la sécurité populaire, et renforcer la sécurité sociale et les soins aux personnes défavorisées.Le devoir immédiat est d'appliquer sérieusement la directive N° 26 du Secrétariat du Comité central du Parti visant à maintenir fermement la sécurité et l'ordre en termes d'affaires religieuses et ethniques, en particulier dans les zones frontalières et maritimes, afin d'assurer un Têt sain, sûr, économique et joyeux. pour tous, selon le président de l’AN Vuong Dinh Hue.- VNA