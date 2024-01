Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov a affirmé mardi 9 janvier devant les étudiants de l’Université nationale de Hanoi les liens qui unissent le Vietnam et la Bulgarie, les exhortant à continuer de développer les relations de plus en plus florissantes entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov (1er rang, au centre) lors de sa visite à l’Université nationale de Hanoi. Photo : VNA

La Bulgarie est l’un des premiers pays au monde à reconnaître l’indépendance du Vietnam. En 2025, les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques, a-t-il déclaré.



Les relations entre les pays sont déterminées par la coopération et la compétition, les intérêts et les valeurs partagées ainsi que le respect entre les peuples. Chaque homme politique bulgare est très fier lorsqu’il évoque les relations avec le Vietnam, avec des émotions fortes et sincères entre les gens, a-t-il poursuivi.



La Bulgarie et le Vietnam sont des facteurs importants pour assurer la stabilité dans la région, maintenir des relations constructives avec les pays voisins et participer activement à d’autres formes de coopération régionale, a-t-il souligné.



La Bulgarie a fourni un soutien en matière d’éducation à des milliers d’étudiants vietnamiens pendant les années de reconstruction d’après-guerre. Plus de 35.000 citoyens vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie. Les anciens étudiants vietnamiens en Bulgarie constituent le principal pont reliant les deux pays.



Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, la Bulgarie et le Vietnam se rapprochent de plus en plus. Les deux pays développent un dialogue politique actif au plus haut niveau et expriment leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales, selon le dirigeant bulgare.



Bien que situés sur des continents différents, les deux pays sont reliés par des liens historiques, physiques et numériques, s’engagent tous dans la lutte contre les changements climatiques, travaillent ensemble pour assurer la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, surmonter les menaces hybrides et développer l’innovation technologique et l’IA, a-t-il plaidé.



La Bulgarie continue de soutenir fermement le développement des relations entre l’UE et ses partenaires prioritaires tels que le Vietnam, sur la base de l’amitié traditionnelle, du pragmatisme, de la confiance et des bénéfices de leur statut respectif de membre de l’UE et de l’ASEAN ainsi que du rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est, a-t-il affirmé.



Avec la signature des Accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour les relations entre les deux pays.



Il a partagé qu’au XXe siècle, les peuples des deux pays avaient mené des luttes pour l’indépendance et l’unification nationale. Au fil des années, les deux pays ont lutté pour atteindre de nombreux objectifs nationaux importants. Aujourd’hui, la jeune génération des deux pays avait une grande mission : construire un monde meilleur.



Dans le secteur de l’énergie, la Bulgarie et le Vietnam évoluent dans la même direction. La Bulgarie donne la priorité au développement d’une économie de l’hydrogène, avec des avantages en matière d’expertise scientifique et technique.



Le président de l’Assemblée nationale bulgare a salué la signature du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), auquel participe également le Vietnam, pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050.

Le président de l’Assemblée nationale bulgare Rossen Dimitrov Jeliazkov pose avec les instituteurs et les écoliers de l’Ecole maternelle de haute qualité Vietnam-Bulgarie, à Hanoi. Photo : VNA





Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le dirigeant bulgare a également visité dans la même matinée l’Ecole maternelle de haute qualité Vietnam-Bulgarie, dans l’arrondissement de Hai Ba Trung, à Hanoi.

Il a exprimé ses émotions et ses impressions devant l’accueil réservé à sa personne par les instituteurs et les écoliers portant les costumes nationaux bulgares qui ont présenté des numéros artistiques imprégnés de la tradition bulgare.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale bulgare a offert des cadeaux aux instituteurs et aux écoliers de cette école qui était un don de l’Union des femmes bulgares aux enfants vietnamiens en 1981. – VNA