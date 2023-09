Hanoi (VNA) – Le président américain Joe Biden a décrit sa visite d’État au Vietnam du 10 au 11 septembre à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong comme un "moment historique", se disant fier d’avoir renforcé les relations vietnamo-américaines.

Ce voyage est un moment historique. Les États-Unis ont renforcé leurs relations avec un autre partenaire important dans la région Indo-Pacifique, a-t-il écrit dans un post sur le réseau social X, ex-Twitter, accompagné d’un vidéoclip revenant sur sa récente visite d’État au Vietnam.Après 50 ans de progrès dans les relations entre nos nations, du conflit à la normalisation, je suis fier d’avoir renforcé encore davantage les liens avec le Vietnam – un partenaire essentiel de l’Indo-Pacifique, a-t-il écrit.Le clip résume ses activités à Hanoi, y compris la cérémonie d’accueil officielle organisée en son honneur, son entretien avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong et ses rencontres avec le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Capture d'écran du post du président américain Joe Biden sur le réseau social X. Photo: VNA



Le président Joe Biden a terminé son vidéoclip par son allocution à la conférence de presse conjointe dans l’après-midi du 10 septembre avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong au cours de laquelle les deux dirigeants ont annoncé l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.Le Vietnam est une puissance critique dans le monde et un précurseur pour cette région vitale. Et j’ai hâte de poursuivre ce nouveau chapitre de l’histoire de notre nation, a déclaré le président américain. – VNA