Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Hun Manet lors de leur petit-déjeuner de travail le 5 septembre à Jakarta. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu le 5 septembre à Jakarta un petit-déjeuner de travail avec ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Hun Manet, à l'occasion de leur participation au 43e Sommet de l'ASEAN et réunions connexes en Indonésie.Les trois dirigeants se sont informés de la situation de développement socio-économique de leur pays respectif, et ont échangé des avis sur des domaines de coopération et des questions internationales et régionales d’intérêt commun.Ils ont affirmé que le renforcement et le resserrement constants des coopérations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge constituaient une nécessité objective et revêtaient même une importance stratégique pour les trois pays.Dans cet esprit, les trois Premiers ministres ont convenu de maintenir régulièrement les échanges et les contacts bilatéraux et trilatéraux, y compris les petits-déjeuners de travail entre eux à l'occasion de leur participation à des conférences internationales, afin de renforcer constamment la solidarité, l'amitié et la coopération, de discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun, de renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération trilatéraux disponibles, notamment en se coordonnant dans l'organisation prochaine du 12e Sommet du Triangle de développement CLV et de la première réunion des présidents des Assemblées nationales des trois pays au Laos en 2023, de promouvoir les échanges entre jeunes et la formation de jeunes leaders pour cultiver l’avenir des relations entre les trois pays.Les trois leaders ont estimé que la coopération en matière de sécurité et de défense avait fait des progrès. Ils ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes de coopération existants, à accroître le partage d'informations et à améliorer l'efficacité de la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière...Les chefs des gouvernements des trois pays ont convenu de continuer à prendre des politiques et des mesures visant à faciliter et à encourager la coopération en matière de commerce et d'investissement, à renforcer les liens entre les trois économies, à promouvoir la coopération touristique…Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la coopération avec le Laos et le Cambodge était toujours une priorité de premier rang dans la politique extérieure du Vietnam. Il a proposé que les trois pays continuent de promouvoir la résolution des questions en suspens afin d'achever bientôt la démarcation et le bornage des frontières terrestres pour construire et maintenir des frontières de paix, d'amitié, de coopération et de développement, pour l’intérêt des trois peuples.Pham Minh Chinh a en outre émis le souhait que les gouvernements du Laos et du Cambodge continuent à créer des conditions favorables pour que les personnes d’origine vietnamienne dans ces pays puissent vivre de manière stable et s'intégrer dans la société d’accueil.-VNA