Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue hongrois, Viktor Orban. Photo: VNA



Budapest (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en Hongrie, a eu dans l’après-midi du 18 janvier (heure locale) une rencontre restreinte et un entretien avec son homologue hongrois, Viktor Orban.



Le Premier ministre hongrois a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire important de premier rang de la Hongrie en Asie du Sud-Est, estimant que cette visite contribuerait à approfondir les relations bilatérales, les rendant plus substantielles et plus efficaces.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime les relations bilatérales et souhaitait renforcer ses liens avec la Hongrie, son premier partenaire intégrale en Europe centrale et orientale.



Les deux Premiers ministres ont discuté de grandes orientations et mesures spécifiques visant à porter le partenariat intégral Vietnam-Hongrie à une nouvelle hauteur.



En ce qui concerne la coopération politico-diplomatique, les deux parties ont convenu de continuer à accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, afin de renforcer davantage la confiance politique et la compréhension mutuelle, créant ainsi une base pour promouvoir et élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux Premiers ministres ont convenu qu'il s'agissait d'un pilier important des relations bilatérales. Ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir davantage les mécanismes de coopération disponible, d’organiser prochainement la 10e réunion du Comité mixte de coopération économique Vietnam-Hongrie, d’encourager les agences et les entreprises des deux pays à continuer de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la Hongrie crée des conditions favorables à l’accès des produits vietnamiens à son marché, ajoutant que le Vietnam était prêt à servir de porte d’accès au marché de l’ASEAN pour les produits hongrois.



Le Premier ministre hongrois a affirmé qu'en tant que président de l'UE au cours du second semestre 2024, la Hongrie encouragerait les pays membres qui ne ratifiaient pas encore l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), à le ratifier. Par ailleurs, il a estimé que le Vietnam était l'un des marchés les plus potentiels de son pays en Asie-Pacifique, affirmant sa volonté de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes investissent en Hongrie dans des domaines potentiels tels que les technologies de l'information, l'industrie automobile...



Les deux dirigeants ont en outre décidé de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines traditionnels tels que la culture, les sports, le tourisme, l’emploi, l’agriculture..., et de mener des efforts pour élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie circulaire, l'innovation, la finance verte, les énergies renouvelables, la transformation numérique....



Le Premier ministre Viktor Orban a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne en Hongrie. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au gouvernement hongrois de continuer à créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne.



Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux Premiers ministres ont affirmé leur soutien au règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, y compris le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force, garantissant la paix, la stabilité et le développement dans les régions et dans le monde.