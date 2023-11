Panorama de la 2e réunion du Conseil de coordination régionale du Sud-Est. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La deuxième réunion du Conseil de coordination régionale du Sud-Est a eu lieu le 26 novembre à Ho Chi Minh-Ville, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



La réunion avait pour objet de recueillir des avis sur la planification de la région Sud-Est pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que depuis le 13e Congrès national du Parti, le Bureau politique avait publié 6 résolutions sur le développement socio-économique et la garantie de la sécurité et de la défense dans les six régions du pays.



L'Assemblée nationale et le gouvernement ont ensuite publié des résolutions pour mettre en œuvre et concrétiser les résolutions du Bureau politique sur le développement socio-économique des régions, dont le Sud-Est, a-t-il indiqué, estimant que l’élaboration et le parachèvement de la planification pour le Sud-Est à l’heure actuelle présentaient de nombreux avantages.



Le Premier ministre a demandé que la planification du Sud-Est concrétise la vision, les points de vue et les objectifs identifiés dans la résolution sur le développement régional.



Selon lui, il est nécessaire que la planification parvienne à valoriser les ressources intrinsèques locales en matière de ressources humaines, de conditions naturelles, de traditions culturelles et historiques, ainsi que les ressources extrinsèques de finance, technologies, gestion..., pour un développement intégral et durable du Sud-Est, moteur et pôle de croissance du pays.



Le chef du gouvernement a encouragé les participants à discuter des perspectives et des orientations de développement de la région, d’analyser les solutions mentionnées dans la planification régionale, pour la compléter et la soumettre au Conseil d'évaluation, puis au Premier ministre, pour examen et approbation.-VNA