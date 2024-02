Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite, présenté ses vœux de Têt 2024 à la ville de Cân Tho, capitale du delta du Mékong, dimanche 4 février, à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et du Nouvel An du Dragon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les personnes bénéficiaires de politiques sociales, les personnes déhéritées, à Cân Tho, le 4 février. Photo : VNA

Il a espéré que le Comité du Parti, l’administration, le Front de la Patrie, les organisations sociopolitiques et le système politique de la ville de Cân Tho continueront de bien mettre en œuvre les politiques et les directives du Parti et de l’État, déterminant le développement économique comme mission centrale, l’édification du Parti comme mission essentielle et l’édification de la culture comme le fondement spirituel, le maintien de la défense nationale et de la sécurité comme mission importante et régulière ; tout en faisant mieux pour assurer la sécurité sociale, améliorer le bien-être matériel et spirituel de la population.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a sohaité que Cân Tho mette en œuvre avec succès les tâches de développement socio-économique conformément à la résolution du Comité municipal du Parti ; œuvre avec le pays tout entier pour accomplir les tâches et les objectifs définis dans la résolution du 13e Congrès national du Parti.

En 2023, dans un contexte de nombreuses difficultés et défis, grâce à l’engagement de l’ensemble du système politique, sous la direction du Parti, du Politburo, du Secrétariat, ayant à la tête le secrétaire général Nguyen Phu Trong, à la surveillance et à l’accompagnement de l’Assemblée nationale, aux efforts du peuple, des entreprises et au soutien des amis internationaux, le Vietnam a atteint les objectifs généraux fixés, a-t-il souligné.

A cette occasion, le chef du gouvernement a offert des cadeaux à 650 familles bénéficiaires de politiques sociales, familles pauvres, aux ouvriers, aux personnes âgées sans appui familial, aux enfants déshérités.

Les autorités municipales ont rapporté que la ville a bien mis en œuvre les directives du Secrétariat du Comité central du Parti et les directives du Premier ministre, garantissant que tous les habitants puissent célébrer le Nouvel An lunaire 2024 dans la joie, en bonne santé et en toute sécurité.

Elles ont fait savoir que jusqu’à la fin janvier 2024, Cân Tho a remis 73.902 cadeaux d’une valeur totale de plus de 74 milliards de dôngs aux travailleurs et aux ménages déshérités.

A cette occasion, en présence du Premier ministre, le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam) a fait don de 10 milliards de dôngs à 200 familles de la ville de Cân Tho pour financer la réhabilitation et la reconstruction de leurs maisons.

Dans la même matinée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux à la famille du cadre de la période pré-insurrectionnelle (1940-1945) Lê Van Lai (alias Ba Buong), âgé de 105 ans, dans le quartier de Bui Huu Nghia, et à la famille de la grave bléssée de guerre Lâm Thi Muoi, âgée de 88 ans, dans le quartier de Binh Thuy, arrondissement de Binh Thuy. – VNA