Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoï, 9 janvier (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à le secteur ferroviaire d'optimiser les actifs, les finances et les ressources humaines existants pour moderniser son fonctionnement, contribuer au développement des transports et réaliser la percée stratégique des infrastructures de transport définie dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti.S'adressant le 9 janvier à une conférence visant à lancer les plans et tâches de production et d'affaires en 2024 de la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR), le Premier ministre a souligné le rôle crucial joué par le secteur ferroviaire dans le développement de l'infrastructure de transport nationale.Il a salué les efforts déployés par le secteur pour surmonter les difficultés et les obstacles et obtenir des résultats remarquables en 2023, qui est la première année après la pandémie de COVID-19 où le secteur a enregistré des bénéfices.Il a toutefois souligné les problèmes que le secteur devrait résoudre, notamment la lourdeur des appareils, le faible niveau de mécanisation et d'application des technologies de l'information, les infrastructures obsolètes et les investissements budgétaires limités dans le développement des infrastructures ferroviaires.Le Premier ministre a demandé au secteur d'appliquer des méthodes d'administration modernes adaptées aux circonstances du pays, à ses fonctions et à sa tâche ; restructurer l'appareil pour une utilisation plus efficace des actifs existants et des ressources financières et humaines ; promouvoir la transformation numérique et la transition verte et passer à une économie circulaire et partagée et à une économie de la connaissance.La VNR devrait servir d'acteur important dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement du transport ferroviaire afin de fournir un moyen de transport sûr et pratique pour les personnes et les entreprises, a-t-il déclaré, ajoutant que la société doit achever de toute urgence un plan de restructuration jusqu'en 2025 pour le soumettre à le Premer ministre pour signature et émission.Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de se coordonner étroitement avec le secteur pour mettre en œuvre efficacement les politiques, résolutions, projets et plans de développement ferroviaire approuvés.