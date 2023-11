Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue néerlandais Mark Rutte. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 2 novembre, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a quitté Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam tenue les 1er et 2 novembre à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Durant son séjour, il s'est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et a affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire et important des Pays-Bas dans la région Indo-Pacifique.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir le cadre de partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau, l'agriculture durable, de coopérer dans le développement de l’économie verte, de l'économie circulaire, de la formation de ressources humaines de qualité sur le changement climatique...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue néerlandais Mark Rutte et des représentants des deux pays. Photo: VNA



Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de remise de quatre documents de coopération entre des ministères, organes et associations des deux pays dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation durables de minéraux importants, des douanes, de l'investissement, du commerce…



Les deux Premiers ministres ont également assisté à un Forum sur l'économie verte organisé par l’EuroCham.

La directrice générale adjointe de l'Agence vietnamienne d'Informaiton, Doan Thi Tuyet Nhung, présente aux deux Premiers ministres des images sur les relations Vietnam-Pays-Bas. Photo: VNA





Le Premier ministre néerlandais a eu plusieurs autres activités, dont des visites à l’Académie diplomatique du Vietnam et au lycée d’excellence Hanoï-Amsterdam…-VNA