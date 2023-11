Le ministre des Sciences et des Technologie, Huynh Thanh Dat, et l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, accueillent le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 1er novembre, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, est arrivé à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 1er au 2 novembre, à l'invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.



Il a été accueilli à l’aéroport par, entre autres, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, l’ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngo Huong Nam, l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.



Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte avait effectué deux visites officielles au Vietnam en juin 2014 et en avril 2019.



Cette visite au Vietnam du Premier ministre Mark Rutte revêt une signification très importante pour les relations entre les deux pays, dans le contexte où le Vietnam et les Pays-Bas célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Les Pays-Bas sont actuellement le plus grand investisseur de l'Union européenne au Vietnam, avec un capital total d'environ 13,7 milliards de dollars. Ils sont également le plus grand importateur de produits vietnamiens en Europe avec un chiffre d'affaires total bilatéral de plus de 11 milliards de dollars.



Selon l’ambassadeur néerlandais Kees van Baar, l'objectif principal de cette visite est de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la haute technologie et de la transformation numérique.-VNA