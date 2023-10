Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mardi 31 octobre à Hanoi le groupe Samsung à continuer à accroître ses investissements dans ses domaines tels que la haute technologie, l’électronique, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la croissance verte et l’économie circulaire au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) recevant le directeur général en charge des finances groupe Samsung, Park Hark Kyu, à Hanoi, le 31 octobre. Photo: VNA

Recevant le directeur général en charge des finances du géant sud-coréen, Park Hark Kyu, il a demandé à Samsung de continuera à considérer le Vietnam comme une base de production stratégique, de recherche-développement et de fabrication des produits phares pour le marché international, ainsi que de former et d’inclure le personnel vietnamien dans sa direction.Samsung Vietnam a réalisé une recette de plus de 48 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année et a exporté pour environ 42 milliards de dollars, contribuant positivement au chiffre d’affaires à l’export du Vietnam. Les projets du groupe ont contribué à la restructuration économique, à la promotion des exportations, à l’expansion des industries auxiliaires, à la création d’emplois au pays.Le chef du gouvernement s’est félicité que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée a connu un essor vigoureux, en particulier après la visite d’État du président Yoon Suk Yeol au Vietnam en juin dernier. La confiance politique entre les deux pays se renforce constamment, de même que leur coopération politique, économique, culturel et leurs échanges populaires.Appréciant l’engagement du président de Samsung Electronics à soutenir le développement des industries auxiliaires du Vietnam lors du voyage du président sud-coréen, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé attacher toujours de l’importance à l’amélioration des investissements et des affaires, et s’engager à protéger les intérêts légitimes des entreprises étrangères, y compris sud-coréennes, dans un esprit de "bénéfices harmonisés et de risques partagés".Park Hark Kyu a pour sa part salué les réalisations socio-économiques du Vietnam dans un contexte mondial difficile, avant de dévoiler que Samsung Vietnam s’efforce d’atteindre une valeur des exportations de 57 milliards de dollars en 2023. Il s’est engagé à ce que lui-même et Samsung continuent d’accompagner le Vietnam sur le chemin du développement. – VNA