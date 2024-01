Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 8 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une conférence hybride du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam - PVN) qui visait à dresser le bilan en 2023 et à lancer les tâches en 2024.



Selon PVN, en 2023, malgré de nombreuses difficultés, le groupe a atteint la plupart des objectifs de production et d'affaires dans plusieurs domaines.



Plus précisément, l’exploitation pétrolière a atteint 10,41 millions de tonnes, dépassant de 12,1% le plan annuel. L'exploitation du gaz a atteint 7,47 milliards de m3, dépassant le plan de 25,7%. Le chiffre d'affaires total de l'ensemble du Groupe s’est élevé à 942,8 billions de dongs, dépassant de 39% le plan annuel, soit 11,6 billions de dongs de plus que le record de 2022. Le bénéfice consolidé avant impôts s’est chiffré à 54,5 billions de dongs, dépassant de 57,0% le plan annuel...



En 2024, PVN vise une exploitation pétrolière de 8,20 à 8,98 millions de tonnes, une exploitation gazière de 5,10 à 7,50 milliards de m3, une production d’électricité de 27,78 milliards de kWh. Le groupe s’efforce en outre d’atteindre un chiffre d’affaires total de 734,2 billions de dongs...



Lors de la conférence, le Premier ministre a apprécié les efforts et les acquis de PVN, contribuant aux réalisations du pays en 2023. Il l’a encouragé à continuer à chercher à surmonter les difficultés et les défis, à promouvoir l'innovation et à gérer efficacement ses projets...