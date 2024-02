Le Premier ministre cambodgien Hun Manet . Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Selon un communiqué de presse du ministère malaisien des Affaires étrangères, le Premier ministre cambodgien Hun Manet effectuera une visite officielle en Malaisie le 27 février.Il s'agira de sa première visite en Malaisie depuis sa nomination au poste de Premier ministre du Cambodge en août 2023.Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre cambodgien rencontrera le roi Ibrahim Sultan Iskandar.Il aura également une réunion bilatérale avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim, au cours de laquelle ils discuteront de la coopération en matière de commerce et d'investissement, d'agriculture, d'industrie Halal, d'énergie, de sécurité, d'information et de communication, ainsi que du rôle de la Malaisie dans le développement socio-économique de la communauté musulmane au Cambodge. Les deux dirigeants assisteront à l’échange d’un protocole d’accord entre les banques centrales de leurs pays.Le Premier ministre cambodgien rencontrera également le président du Sénat, Mutang Tagal, et le président de la Chambre des représentants, docteur Johari bin Abdul.Cette visite officielle vise à renforcer les relations bilatérales entre la Malaisie et le Cambodge en particulier et dans le cadre de l'ASEAN en général.Le Cambodge a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la Malaisie en 1957. En 2023, la valeur du commerce bilatéral a atteint 3,02 milliards de ringgits (632,2 millions de dollars). Les entreprises malaisie nnes ont mis en œuvre 162 projets au Cambodge avec un investissement total de 14,4 milliards de ringgits (301,44 millions de dollars). –VNA