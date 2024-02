Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin à la zone commémorative du Président Hô Chi Minh à Nakhon Phanom, le 17 février. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de sa visite dans la zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans la province de Nakhon Phanom, au nord-est de la Thaïlande, le 17 février, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a souligné l'importance historique de ce site et son rôle de passerelle dans la promotion de l'amitié entre la Thaïlande et le Vietnam.



Le Premier ministre a été informé sur la période où le Président Ho Chi Minh a vécu et travaillé en Thaïlande, en particulier à Nakhon Phanom, à la fin des années 1920, ainsi que sur la construction du site commémoratif.



Tran Van Sau, président de l'Association des Thaïlandais d'origine vietnamienne de la province de Nakhon Phanom, a déclaré que la zone commémorative du Président Hô Chi Minh symbolisait la diplomatie, la culture et l'histoire des relations de coopération entre la Thaïlande et le Vietnam.

Il a également souligné les contributions positives apportées par la communauté des Thaïlandais d'origine vietnamienne à la province de Nakhon Phanom sur le plan socio-économique, ainsi qu'à l'amitié de longue date entre les deux pays.



Le Premier ministre Srettha Thavisin a affirmé que son gouvernement attachait une grande importance à la préservation et au développement des sites historiques qui jouent un rôle clé dans les relations bilatérales et dans la promotion du tourisme local.



Il a rappelé ses précédentes rencontres avec les dirigeants vietnamiens, affirmant que les deux parties étaient convenues de renforcer les mesures de coopération touristique, dans lesquelles la zone commémorative du Président Hô Chi Minh à Nakhon Phanom était considéré comme une destination touristique majeure pour les Vietnamiens.



Le Premier ministre a assuré qu'après sa visite dans les provinces du Nord-Est, il demanderait aux ministères et aux agences concernés de fournir un soutien financier au site.



La zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans le village de Na Chok, province de Nakhon Phanom, a été inaugurée le 19 mai 2016 à l'occasion du 126e anniversaire de la naissance du Président vietnamien. -VNA