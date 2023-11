Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-président de la Commission européenne (CE) et commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovski. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 2 novembre à Hanoï le vice-président de la Commission européenne (CE) et commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovski, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam considérait toujours l'Union européenne (UE) comme l'un des partenaires les plus importants de sa politique étrangère. En effet, l’UE est actuellement le 4e partenaire commercial et le 6e investisseur au Vietnam. Et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



Le Premier ministre a hautement apprécié le fait que l'UE considère l'adaptation au changement climatique comme l'un des trois axes du programme de coopération avec le Vietnam pour la période 2021-2027. Il a également remercié l'UE pour sa décision d’accorder au Vietnam 210 millions d'euros d'aide non remboursable pour la période 2021-2024.



Pham Minh Chinh a proposé que dans les temps à venir, l'UE promeuve la mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange avec le Vietnam (EVFTA) et continue à créer des conditions plus favorables à l’accès des produits vietnamiens à son marché. Il a invité le vice-président de la CE d’encourager les pays membres de l'UE qui n’ont pas encore ratifié l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) à le ratifier rapidement. Il a également appelé la CE à supprimer rapidement le «carton jaune» imposé à la pêche vietnamienne...



Le chef du gouvernement a réitéré l’engagement du Vietnam à continuer de créer les conditions les plus favorables aux entreprises de l’UE en opération sur son sol. Il a par ailleurs proposé à l’UE de coopérer avec le Vietnam dans le développement de l’économie verte, de l’économie circulaire et dans la résilience au changement climatique. Concernant la coopération multilatérale, il a déclaré que le Vietnam était prêt à servir de pont pour promouvoir les relations de l'UE avec les autres pays de l'ASEAN.