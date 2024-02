Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la 7e réunion du Comité de pilotage de la réforme administrative du gouvernement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 7e réunion du Comité de pilotage de la réforme administrative du gouvernement a eu lieu dans l’après-midi du 2 février sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Cette réunion, qui avait pour objet d’évaluer la réforme administrative en 2023 et de discuter des orientations et tâches pour 2024, a réuni par visioconférence des dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'au cours de l'année dernière, la réforme administrative avait connu des avancées encourageantes, dont la publication de nombreux documents, mécanismes et politiques importants, et la simplification de centaines de réglementations concernant les affaires.



Concernant les tâches à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la bonne mise en œuvre de la réforme administrative jouerait un rôle important, favorisant la mise en œuvre réussie des objectifs et des tâches fixés.



Plus précisément, le chef du gouvernement a demandé que la réforme institutionnelle se concentre sur la suppression des obstacles en matière juridique à la production et aux affaires.



Il a en outre insisté sur la nécessité de se concentrer sur la simplification des procédures administratives, d’améliorer l’appareil administratif de l’État pour le rendre plus efficient et efficace.



Concernant la réforme des finances publiques, il est important de chercher à augmenter les recettes et à réduire les dépenses ordinaires, de lutter contre la corruption et les pratiques malsaines dans la mise en œuvre des finances publiques...



Pham Minh Chinh a également souligné l’importance de développer l'e-gouvernement, le gouvernement numérique, les citoyens numériques et la société numérique.



Il a ordonné aux ministères, aux autres organes compétents et aux localités de publier rapidement leurs plans de réforme administrative de 2024 et de les mettre en œuvre de manière efficace.



Selon lui, il faut améliorer les mécanismes et les politiques pour favoriser la production et les activités commerciales ainsi que les activités quotidiennes de la population, promouvoir le développement des sciences, des technologies et de l'innovation.



Il est également nécessaire d’annuler les conditions commerciales inutiles et irréalisables, de continuer à mettre en œuvre efficacement la Stratégie nationale pour attirer et utiliser des personnes talentueuses...



Enfin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux membres du Comité de pilotage de mettre immédiatement en œuvre les tâches et les solutions pour promouvoir la réforme administrative, en promouvant la transformation numérique et la fourniture de services publics en ligne, dans le but de contribuer à réaliser les objectifs socio-économiques fixés pour 2024 et les années suivantes.-VNA