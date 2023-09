Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 14 septembre une conférence entre la permanence du gouvernement et les entreprises publiques du pays sur la promotion de la production, du commerce et de l’investissement.



Cette conférence a été organisée à la fois en présentiel et en ligne, avec la participation des vice-Premiers ministres Le Minh Khai et Tran Luu Quang, des dirigeants de nombreux ministères et agences centrales, des présidents des Comités populaires des 63 provinces et grandes villes du pays, des représentants des groupes, compagnies générales, entreprises et banques commerciales publics.



Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la réforme et l'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques étaient l'une des tâches clés de tous les niveaux et secteurs dans la mise en œuvre des plans de développement socio-économique.



Les entreprises publiques occupent une position clé et constituent une force importante de l'économie nationale, apportant une contribution importante à la stabilité macroéconomique et au développement socio-économique, a-t-il souligné, précisant qu’actuellement, le pays comptait près de 680 entreprises publiques, détenant des actifs de plus de 3,8 millions de milliards de dongs.



Le Premier ministre a demandé aux participants de la conférence de se concentrer sur l'évaluation de l’état des entreprises publiques et l’analyse de leurs réalisations et faiblesses.