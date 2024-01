Hai Duong (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite mercredi 10 janvier aux ouvriers, aux travailleurs en difficulté et aux personnes pauvres dans la la province de Hai Duong (Nord) à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) du Dragon 2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite et formule ses vœux à l'occasion Nouvel An lunaire à des ouvriers, à Hai Duong, le 10 janvier. Photo : VNA

Il a remis des cadeaux aux ouvriers et employés en situation difficile à la compagnie Kefico relevant du groupe Hyundai Motor, dans le parc industriel de Dai An, affirmant la position conséquente du Parti et de l’Etat de mettre l’homme au centre, d’en faire le sujet, la finalité, le moteur et la ressource du développement national, de ne pas sacrifier le progrès, l’équité sociale, la sécurité sociale sur l’autel de la croissance économique.

Soulignant les réalisations obtenues par le pays en 2023, le chef du gouvernement a salué les contributions de la province de Hai Duong en général et du contingent d’ouvriers en particulier.

Il a noté que Hai Duong avait bien mis en œuvre les tâches et les objectifs en termes d’économie, de société, de défense et de sécurité, qu’elle avait enregistré une croissance de plus de 8%, avait collecté plus de 20.000 milliards de dôngs de recettes budgétaires, et s’était veillée à garantir le bien-être social.

En plus du développement économique, de la création d’emplois et de moyens de subsistance pour la population, Hai Duong doit attacher une grande importance au développement de la culture et des institutions culturelles conformément aux directives et politiques du Parti et aux directives du secrétaire général Nguyên Phu Trong suivant le principe du triple caractère national, scientifique et populaire, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a recommandé à la province de prêter une attention particulière à la construction de logements pour les travailleurs, qu’elle devait faire un bon travail de planification, d’allocation des fonds fonciers et de déploiement du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs (plus de 5,1 milliards de dollars) à taux d’intérêt préférentiel pour la construction de logements sociaux.

Saluant les activités de la société Hyundai Kefico et des entreprises dans le parc industriel de Dai An, le dirigeant a affirmé protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiens et étrangers, et les ont demandées de continuer à mener leurs activités dans le respect de la loi, à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des ouvriers et à s’engager activement aux activités de bien-être social.

Dans le cadre de sa visite de travail à Hai Duong, le chef du gouvernement a également remis des cadeaux aux personnes pauvres dans l’arrondissement de Thai Hoc, ville de Chi Linh. Il a demandé aux autorités locales d’assurer un Têt décent pour tous.

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé présenter des offrandes d’encens dans la zone commémorative du président Hô Chi Minh, dans la commune de Nam Chinh, district de Nam Sach, lieu qui avait accueilli la visite du président Hô Chi Minh le 15 février 1965. – VNA