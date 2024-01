Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mercredi 24 janvier à Hanoi une entrevue avec le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier qui effectue une visite d’État au Vietnam à l’invitation du président vietnamien Vo Van Thuong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier, à Hanoi, le 24 janvier. Photo : VNA





Il a exprimé sa joie de rencontrer le président Frank-Walter Steinmeier, et a remercié la partie allemande d’avoir fourni une aide vaccinale pour aider le Vietnam à repousser rapidement le Covid-19 et à redresser sa situation socio-économique après la pandémie. Il s’est déclaré convaincu que la visite du président fédéral allemand créera un nouvel élan pour développer plus profondément et plus efficacement le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne dans les temps à venir.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, le Vietnam attache toujours de l’importance au rôle et à la position de l’Allemagne dans la région et dans le monde ; et a souhaité approfondir davantage les relations Vietnam-Allemagne dans tous les domaines.



Le président fédéral allemand a remercié les dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens pour leur accueil solennel et attentionné, et a hautement apprécié le développement économique dynamique du Vietnam au cours des dernières années.

Les deux dirigeants se sont réjouis des progrès des relations entre les deux pays au cours des dernières décennies, en particulier des projets de coopération symboliques entre les deux pays qui fonctionnent efficacement, tels que l’Université Vietnam-Allemagne et la Maison allemande.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé avec le président fédéral allemand les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale après près de 40 ans de rénovation.

Il a informé que le Vietnam se concentrait sur la mise en œuvre des avancées stratégiques pour perfectionner ses institutions, développer ses infrastructures, développer ses ressources humaines et restructurer l’économie en association avec le renouvellement du modèle de croissance.

La priorité, a-t-il souligné, est donnée à l’économie numérique et à la transformation numérique, à la croissance verte, à l’économie circulaire ; à la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation ; et à l’engagement responsable dans la lutte contre le changement climatique.

Ce sont les domaines dans lesquels le Vietnam souhaite promouvoir la coopération avec l’Allemagne, a fait savoir le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier, à Hanoi, le 24 janvier. Photo : VNA

Afin de promouvoir leur bonne coopération bilatérale, les deux parties ont convenu d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique, la compréhension mutuelle et à donner un nouvel élan aux liens entre les deux pays ; de continuer de se coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que l’ONU, les cadres de coopération ASEAN-Allemagne et ASEAN-UE.

Affirmant que la coopération économique, commerciale et d’investissement est le pilier des relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu d’encourager davantage les entreprises allemandes à investir au Vietnam, en particulier dans les domaines forts de l’Allemagne tels que l’énergie, les chemins de fer et les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques, les infrastructures...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté l’Allemagne à ratifier dans les meilleurs délais l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA), à continuer à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement le partenariat de transition énergétique juste (JETP) et à travailler avec le Vietnam au déploiement des projets financés par l’Allemagne, avec l’accent mis sur la construction d’infrastructures, le développement durable et les énergies renouvelables.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération en matière de formation, de développement des ressources humaines de haute qualité et de construction de mécanismes et de cadres de coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

Le président allemand a exprimé son espoir que la main-d’œuvre vietnamienne aura bientôt la possibilité de travailler en Allemagne, améliorant ainsi la situation de pénurie de main-d’œuvre en Allemagne dans les temps à venir.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé au président Steinmeier de continuer de soutenir et de créer des conditions favorables pour que la communauté de plus de 200.000 Vietnamiens en Allemagne puisse s’intégrer avec succès et contribuer au développement socio-économique de l’Allemagne. Le président allemand a hautement apprécié la communauté vietnamienne en Allemagne et la considère comme un bien précieux dans les relations entre les deux pays et les deux peuples.

Discutant des questions internationales et régionales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Les deux parties ont souligné leur soutien à la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA