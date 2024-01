Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente hongroise Katalin Novak. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente hongroise Katalin Novak. Photo : VNA

Budapest (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 19 janvier une entrevue avec la présidente hongroise Katalin Novak, dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie.

Mme Katalin Novak a affirmé que la Hongrie considérait toujours le Vietnam comme le partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et souhaité que les relations de coopération avec le Vietnam continuent à se développer profondément et largement dans tous les domaines sur la base du respect mutuel et devenir ainsi un modèle de coopération Est-Ouest. La présidente hongroise a également partagé ses sentiments particuliers accordés au Vietnam et à son peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait toujours renforcer ses relations avec les amis traditionnels, dont la Hongrie, son partenaire prioritaire en Europe centrale et Europe de l’Est.

Il a informé la présidente hongroise des résultats importants obtenus lors de l’entretien entre les deux Premiers ministres, notamment les orientations majeures visant à promouvoir les relations d’amitié traditionnelles et le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie dans tous les domaines.

Mme Novak Katalin a proposé que les deux parties se coordonnent étroitement pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite afin de tirer le meilleur parti du potentiel et du marge de coopération pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, à savoir politique, économie, commerce, investissement, éducation, formation, culture, échanges entre les deux pays.

Pham Minh Chinh a demandé à la présidente Katalin Novak d'encourager les entreprises hongroises à promouvoir la coopération avec les entreprises vietnamiennes, en particulier dans les domaines où la Hongrie possède des atouts tels que la pharmacie, l'élevage, la transformation alimentaire, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau...

Katalin Novak a proposé que les deux parties se coordonnent prochainement pour organiser la 10e réunion du Comité mixte Vietnam-Hongrie de coopération économique à l'occasion de sa prochaine visite au Vietnam.

En matière d'éducation et de formation, les deux parties ont salué les résultats positifs obtenus récemment dans ce domaine de coopération traditionnelle, avec près de 1 000 étudiants vietnamiens étudiant actuellement dans les universités hongroises grâce aux bourses accordées par le gouvernement hongrois. Elles ont hautement apprécié la coopération directe et efficace entre les universités et les établissements de formation des deux pays.

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à maintenir des contacts en marge des forums multilatéraux, de se soutenir au sein des organisations internationales, notamment l’ONU, l’ASEAN, l'Union européenne pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Ils sont également convenus de renforcer leur coopération pour faire face aux nouveaux défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, le vieillissement de la population.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les autorités hongroises à tous les niveaux pour leurs assistances à la communauté vietnamiennetout en souhaitant que la communauté vietnamienne continue de bénéficier des conditions favorables pour stabiliser sa vie, s'intégrer de plus en plus profondément dans la société hongroise, apporter de nombreuses contributions positives au développement socio-économique de la Hongrie ainsi qu'aux bonnes relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Hongrie. - VNA