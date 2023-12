L'ancien Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit M. Omura Hideaki, gouverneur de la province d'Aichi, du Japon. Photo : VNA

Tokyo (VNA) - A l'occasion de sa participation au Sommet commémorant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 17 décembre des rencontres avec les gouverneurs des préfectures japonaises d'Aichi, Tochigi, Niigata, Kanagawa et Yamanashi à Tokyo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit M. Fukuda Tomikazu, gouverneur de la province de Tochigi, Japon. Photo : VNA

Lors des réceptions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie du bon développement de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Japon, notamment le développement remarquable de la coopération décentralisée, a affirmé que l'un des principaux objectifs de cette visite était de donner la priorité à la promotion de cette coopération entre le Vietnam et le Japon, en élargissant les échanges et la coopération dans l'esprit d'apporter des avantages pratiques aux deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reoit M. Hanazumi Hideyo, gouverneur de la province de Niigata, du Japon. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les préfectures d'Aichi, Tochigi, Niigata, Kanagawa et Yamanashi avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens, ainsi que les sentiments, l'intérêt et le soutien des gouverneurs et des autorités locales dans la promotion des relations de coopération avec le Vietnam ces derniers temps, a proposé aux autorités des localités japonaises de promouvoir les relations de coopération avec les provinces de Thai Binh, Khanh Hoa, Hai Duong, Can Tho...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit M. Kuroiwa Yuji, gouverneur de la province de Kanagawa, Japon. Photo : VNA

Le Premier ministre a demandé aux gouverneurs de renforcer davantage les relations de coopération avec le Vietnam afin d'exploiter efficacement le potentiel disponible en promouvant les activités d'échange de délégations à tous les niveaux, de promouvoir l'investissement, la formation des ressources humaines et l'éducation auprès des localités vietnamiennes. Le Premier ministre a également demandé aux préfectures japonaises de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne contribue plus activement au développement local ainsi qu'à la bonne amitié entre les deux pays.

Le général Pham Minh Chinh reçoit M. Nagasaki Kotaro, gouverneur de la province de Yamanashi, du Japon . Photo : VNA

Lors des réceptions, les gouverneurs des préfectures japonaises ont hautement apprécié les contributions positives de la communauté vietnamienne au développement socio-économique local et ont exprimé leur désir d'accroître l'accueil des Vietnamiens pour étudier et travailler dans la province. Ils ont affirmé leur volonté de créer des conditions plus favorables pour que la communauté vietnamienne dans les préfectures puisse mieux s'intégrer dans la vie locale. - VNA