Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 17 décembre à Tokyo l'ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo, à l'occasion de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l'ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son impression de l’esprit de « cœur à cœur » introduite par le Premier ministre Fukuda Takeo (père de l'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo) en 1977, qui a jeté les bases du développement vigoureux des relations entre le Japon et l'ASEAN, notamment les relations Vietnam-Japon.

Appréciant les relations amicales et de coopération entre les deux pays qui ont connu des progrès remarquables dans tous les domaines avec une grande confiance politique depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le développement des relations bilatérales vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde ouvrira une nouvelle page pour porter les relations de coopération multiformes entre le Vietnam et le Japon à un développement plus forte, plus efficace et plus globale dans un esprit de confiance et de sincérité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié et apprécié les sentiments particulières et les grandes contributions que l'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo a apportées aux relations de coopération amicales entre le Vietnam et le Japon en tant que Premier ministre et à différentes positions, ainsi que l'attachement étroit de l'ancien Premier ministre. A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité l'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo à se rendre prochainement au Vietnam.

L'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo a salué l’amélioration des relations Vietnam-Japon vers un partenariat stratégique intégral, estimant que le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa participation au sommet commémorant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon ouvriront une nouvelle phase de développement plus substantiel et plus efficace de la stratégie globale entre le Japon et la région de l'ASEAN, dont le Vietnam. L'ancien Premier ministre Fukuda a hautement apprécié le rôle et les contributions importantes du Vietnam dans la région et à l'échelle internationale et a affirmé que le gouvernement japonais est disposé à coopérer avec le Vietnam pour réaliser l'industrialisation et la modernisation.

L'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo a affirmé que le Japon considérait la promotion de la coopération avec les pays asiatiques, dont le Vietnam, notamment dans le domaine des ressources humaines, comme une priorité de sa politique extérieure et souhaite poursuivre la coopération dans la réception des ressources humaines du Vietnam.

L'ancien Premier ministre Fukuda Yasuo a exprimé sa volonté de continuer à promouvoir des relations amicales plus étroites, à renforcer les sentiements et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays à travers des activités d'échange culturel et entre les peuples, soulignant qu'il continuerait à soutenir l'ambassade du Vietnam au Japon pour organiser avec succès le Festival vietnamien au parc Yoyogi dans les années à venir. – VNA