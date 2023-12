Dans l'après-midi du 13 décembre, une rencontre amicale avec des partisans de l’amitié Vietnam-Chine et des jeunes vietnamiens et chinois a eu lieu à Hanoï, à l'occasion de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.