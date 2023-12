Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu dimanche 17 décembre des rencontres bilatérales avec les dirigeants du Japon, de la Thaïlande, des Philippines, de Brunei et de la Malaisie dans le cadre du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

Suite à l’entretien du 16 décembre, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré son homologue japonais Kishida Fumio dans le cadre du sommet, au cours duquel il a proposé que le Japon aide le Vietnam à mener des études et à construire, et à fournir au Vietnam une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération pour des projets dans les domaines de l’infrastructure numérique, de la transition verte et du développement d’infrastructures stratégiques à grande échelle, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, avec des conditions préférentielles plus élevées ainsi que des procédures plus simples et plus flexibles.

Il a suggéré que les deux pays favorisent la coopération dans la formation des ressources humaines de haute qualité, demandant au Japon d’accueillir davantage de travailleurs vietnamiens et de simplifier rapidement les procédures de visa afin d’exempter les citoyens vietnamiens de visa.

Le Premier ministre Kishida Fumio a, pour sa part, affirmé qu’il attachait de l’importance aux propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh et qu’il demanderait aux agences compétentes de les étudier attentivement.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue thaïlandais Srettha Thavisin ont convenu de se coordonner pour déployer efficacement le programme d’action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande au cours de la période 2022-2027, contribuant ainsi à porter la valeur du commerce bilatéral à 25 milliards de dollars.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier la coopération dans les domaines correspondant aux potentialités et avantages des deux pays, d’accorder l’attention voulue à la mise en œuvre de l’initiative "Trois connexions", en mettant l’accent sur la transformation numérique, la transition verte et l’économie circulaire, et de s’efforcer d’élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Ils sont également parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense et sur l’échange d’informations sur la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la Thaïlande de partager ses expériences en matière de développement touristique et de s’associer au Vietnam pour développer des programmes de coopération reliant trois et quatre pays dans ce domaine.

Le Premier ministre Srettha Thavisin a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Thaïlande dans la région et que les deux parties disposaient d’un énorme potentiel pour renforcer leur coopération.

Le chef du gouvernement thaïlandais a indiqué qu’il effectuerait une visite officielle au Vietnam en 2024 et coprésiderait la 4e réunion conjointe des cabinets à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

En outre, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la solidarité et l’unité au sein de l’ASEAN, de renforcer la coopération de la sous-région du Grand Mékong et de soutenir la position de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale ainsi que sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu une rencontre avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr, au cours de laquelle ils ont convenu de déployer efficacement des mécanismes de coopération bilatérale, de renforcer la coopération dans les domaines correspondant aux potentialités et avantages des deux pays, tels que l’agriculture, y compris la production de riz, pour assurer la sécurité alimentaire.

Ils ont affirmé leur intention de poursuivre la coopération sur les questions mondiales, telles que la réponse aux changements climatiques, et régionales, notamment la question de la Mer Orientale.

Le président philippin s’est dit heureux de se rendre au Vietnam en 2024 pour discuter de l’orientation visant à renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu un bref dialogue avec le sultan Hassanal Bolkiah du Brunei, au cours duquel les deux parties ont hautement apprécié les développements positifs du partenariat intégral entre le Vietnam et le Brunei.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties travaillaient en étroite collaboration à la mise en œuvre efficace du programme d’action visant à mettre en œuvre le partenariat intégral pour la période 2023-2027 ainsi que les résultats et accords conclus lors de sa visite officielle au Brunei en février.

Le sultan Hassanal Bolkiah du Brunei a exprimé son soutien aux mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays et a affirmé qu’il se rendrait au Vietnam au début de 2024 à un moment opportun.

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio pose avec les dirigeants au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon. Photo : VNA

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim, les deux dirigeants ont convenu que le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie se développe de manière très positive, comme en témoigne l’organisation d’un large éventail d’activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année.

Les deux parties ont affirmé maintenir leur étroite coordination pour mettre en œuvre efficacement les accords de leurs hauts dirigeants, notamment les résultats de la visite officielle du Premier ministre malaisien au Vietnam en juillet ; accroître les contacts et les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux ; tenir prochainement la 4e réunion du Comité mixte sur le commerce pour discuter des mesures spécifiques visant à développer le commerce bilatéral dans une direction équilibrée, à faciliter les importations et les exportations et à éliminer les barrières ; et exploiter efficacement le potentiel de coopération, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de la production, de la transformation des produits agricoles, de l’alimentation, de la finance et de la banque.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer le partenariat dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l’énergie propre, l’économie verte et l’économie circulaire ; et de créer un environnement favorable pour leurs entreprises et leurs investisseurs et d’attirer davantage d’investisseurs de haute technologie d’autres pays.

A cette occasion, le Premier ministre Anwar Ibrahim a remercié le gouvernement vietnamien pour son aide à l’évacuation des citoyens malaisiens bloqués au Myanmar, et a proposé de maintenir la hotline entre les deux Premiers ministres et les deux ministères des Affaires étrangères pour résoudre les problèmes importants. – VNA