Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 25 décembre l’appréciation du Vietnam pour la coopération Mékong-Lancang (CML), affirmant la volonté de continuer de travailler avec la Chine et les pays du Mékong pour rendre la CML de plus en plus forte, efficace et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’adresse au 4e Sommet de la coopération Mékong-Lancang, le 25 décembre. Photo : VNA



La coopération Mékong-Lancang est devenue un mécanisme important reliant les pays du Mékong et la Chine, un modèle de coopération pour un développement mutuel et gagnant-gagnant, a-t-il déclaré au 4e Sommet de la coopération Mékong-Lancang tenu en ligne.



Au cours de sept années de création et de développement, la coopération Mékong-Lancang a obtenu des réalisations exceptionnelles : le mécanisme de coopération de plus en plus perfectionné, le contenu de plus en plus substantiel, et l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des six pays de plus en plus profondes, a-t-il indiqué.



Devant les changements rapides et profonds de l’économie mondiale, le dirigeant vietnamien a proposé aux six pays du Mékong-Lancang trois priorités pour la coopération Mékong-Lancang dans la période à venir.

Premièrement, construire une région Mékong-Lancang moderne et développée, avec pour devise la fluidification, la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources; promouvoir tous les potentiels et forces de chaque pays ainsi que des six pays ; considérer les forces internes comme fondamentales et stratégiques, et les forces externes comme importantes et percées, a-t-il précisé.

La tâche centrale est de promouvoir l’industrialisation, la modernisation et de construire des économies indépendantes et autonomes du Mékong-Lancang associées à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace, a-t-il relevé.

Par conséquent, la coopération Mékong-Lancang devrait placer l’innovation, la science et la technologie au centre de la coopération, en se concentrant sur le soutien aux industries de base, en passant progressivement de la fabrication et de l’assemblage à la recherche, à la conception et à la production, à l’application des nouvelles technologies dans la production industrielle et agricole, a-t-il poursuivi.

La coopération Mékong-Lancang devrait en même temps promouvoir la transformation numérique par la coopération en matière d’infrastructures numériques, de ressources humaines numériques, de sécurité numérique et d’économie numérique.

Elle devrait également encourager la participation des partenaires de développement et du monde des affaires dans l’esprit de «bénéfices harmonisés, risques partagés» ; et coopérer dans le domaine des transports, notamment la connexion ferroviaire à grande vitesse, l’examen des mécanismes de paiement en monnaie locale, a-t-il dit.

Deuxièmement, construire une région Mékong-Lancang verte, durable et inclusive, assurer l’harmonie entre le présent et l’avenir, entre croissance économique et protection de l’environnement, avec les personnes étant le centre, le sujet, la force motrice, les ressources et l’objectif du développement, ne laisser personne de côté, a-t-il poursuivi.

La priorité immédiate consiste à aider les pays à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030, l’Accord de Paris sur le climat et les engagements visant à réduire les émissions de carbone pour construire une économie verte et circulaire.

Dans le même temps, il est nécessaire de renforcer la coopération dans tout le bassin en matière de conservation de l’environnement écologique, de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, de gestion et d’utilisation efficaces, durables, justes et rationnelles du Mékong-Lancang, en particulier sans modifier le courant naturel du fleuve.

Pour un avenir meilleur pour leurs populations, les six pays doivent donner la priorité à l’investissement dans le développement humain, à la construction de systèmes d’éducation et de santé inclusifs et à aider la jeune main-d’œuvre à accéder à la science et à la technologie moderne, en créant les conditions permettant à tous de bénéficier du processus de développement.

Troisièmement, faire de la région Mékong-Lancang celle de paix et de coopération. Les six pays doivent constamment renforcer la confiance, la sincérité, la solidarité, faire avancer les intérêts communs et promouvoir le multilatéralisme, a poursuivi le chef du gouvernement vietnamien.

Il a également proposé de renforcer la complémentarité entre la coopération Mékong-Lancang avec l’ASEAN et d’autres mécanismes de coopération régionaux et sous-régionaux pour utiliser les ressources le plus efficacement possible, de créer une résonance et un rayonnement des bénéfices ; d’affimer leur soutien au Laos pour assumer avec succès sa présidence de l’ASEAN en 2024, et de prioriser la coopération culturelle et les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations.

Le 4e Sommet de la coopération Mékong-Lancang, établi conjointement en 2016 par le Cambodge, la Chine, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande, s’est concentré sur l’évaluation des résultats de la coopération Mékong-Lancang au cours des trois dernières années et sur les orientations pour la période à venir.

Les dirigeants ont souligné les contributions importantes de la coopération Mékong-Lancang à la paix, à la coopération et au développement dans la sous-région du Grand Mékong et dans la région, et ont affirmé qu’ils continueront à se coordonner étroitement et à travailler ensemble pour construire une communauté d’avenir partagé de paix et de prospérité entre les pays du Mékong-Lancang.

À l’issue du sommet, les dirigeants ont approuvé la Déclaration de Nay Pyi Taw, le Plan d’action de coopération Mékong-Lancang pour la période 2023-2027 et l’Initiative du corridor d’innovation et de créativité Mékong-Lancang. – VNA