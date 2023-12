Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants de ministères, branches et localités Vietnam-Japon à la cérémonie de remise des 30 accords de coopération entre les ministères, branches, localités, agences et entreprises des deux pays. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et aux activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 16 décembre à Tokyo au Forum économique Vietnam-Japon sur le thème "Les relations économiques dans l’ère nouvelle - Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde".S'exprimant lors du forum, le dirigeant vietnamien a déclaré qu'en 2023, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, lors de la visite officielle au Japon du président vietnamien Vo Van Thuong, les deux parties avaient annoncé la mise à niveau des relations entre les deux pays vers d’un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.Le Japon est actuellement le premier partenaire économique du Vietnam, se classant deuxième en matière de coopération dans le domaine du travail, troisième en matière de coopération dans l'investissement et le tourisme et quatrième en matière de coopération commerciale. Les deux économies se complètent et se développent ensemble.Concernant l'investissement, avec plus de 5 200 projets cumulant un fond total de plus de 71,5 milliards de dollars, les investisseurs japonais sont présents dans la plupart des localités du Vietnam, participant depuis longtemps à de nombreux projets stratégiques dans les domaines clés tels que la production, l'industrie manufacturière et de fabrication, les composants électroniques, la recherche et le développement, la finance, et aussi dans de nouveaux domaines de la biotechnologie, de l’intelligence artificielle, de la santé de nouvelle génération.Concernant le commerce, le commerce bilatéral a atteint plus de 40 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2023.En particulier, plus de 500 000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent au Japon et 22 000 Japonais travaillent, vivent et étudient au Vietnam.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'après près de quatre décennies de renouveau, d'ouverture et d'intégration, le Vietnam avait réalisé d'importantes réalisations d'importance historique. La taille de l'économie a atteint 409 milliards de dollars. Le revenu moyen par habitant est supérieur à 4 100 dollars (2022). Le Vietnam figure parmi les 40 plus grandes économies du monde, se classe 32e parmi les 100 valeurs de marque nationale les plus fortes du monde, se trouve dans le top 20 des principaux pays en termes de chiffre d’affaires commercial (732,5 milliards de dollars affichés en 2022). Le pays a signé 16 accords de libre-échange, dont de nombreux accords de nouvelle génération, avec plus de 60 pays et territoires.Dans les temps à venir, le Vietnam se concentrera sur le développement de domaines émergents et de tendances mondiales telles que l'innovation, la transformation numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie du partage.Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que la mise à niveau du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon constituait une base politique importante pour continuer à élargir l'espace de coopération dans de nouveaux domaines où les deux parties avaient un fort potentiel.Le Vietnam a besoin d’une coopération et d’un soutien du Japon pour son processus d’industrialisation et de modernisation du pays, d’une aide financière, d’un soutien au transfert de technologies avancées, d'une gestion moderne et des suggestions pour le perfectionnement des institutions, des mécanismes et des politiques.Pham Minh Chinh a également demandé à la partie japonaise de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité pour que le Vietnam puisse fournir des ressources humaines à ses partenaires, de promouvoir la coopération décentralisée et de promouvoir les échanges entre les peuples et les échanges culturels.Le Premier ministre vietnamien a appelé les entreprises japonaises à continuer d'investir au Vietnam.Lors du Forum économique Vietnam-Japon , le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des ministères, branches et localités Vietnam-Japon ont assisté à une cérémonie de remise des 30 accords de coopération entre les ministères, branches et localités, agences et entreprises des deux pays dans les domaines comme le développement des infrastructures des parcs industriels, des zones urbaines, des centres commerciaux ; la production d’hydrogène vert ; la production de batteries, de l’énergie ; la finance ; la transformation numérique, la formation des ressources humaines… - VNA