Zurich (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse sont arrivés mardi matin 16 janvier (heure locale) à Zurich, entamant son voyage d'affaires pour assister à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, en Suisse (WEF Davos 2024).



Pendant son voyage d'affaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh présidera, assistera et prendra la parole lors d'événements dans le cadre de la 54e réunion annuelle du WEF, tels qu'une table ronde sur l'attraction d’investissements dans le domaine des semi-conducteurs, un dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF, un dialogue politique sur le Vietnam et la vision mondiale, une table ronde sur la promotion des nouveaux moteurs de croissance au Vietnam, et un débat sur la promotion du rôle de la coopération mondiale au sein de l'ASEAN.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF. Il aura également des rencontres bilatérales avec des dirigeants d’autres pays, d’organisations internationales et d’entreprises du WEF. Il participera et prendra la parole lors d'un séminaire sur les expériences et les modèles de développement de centre financier international de la Suisse, et rencontrera des dirigeants de grandes sociétés et entreprises suisses.



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 54e réunion annuelle du WEF Davos 2024 avec diverses activités démontre la contribution responsable, active et dynamique du Vietnam à l’événement. Cela aidera les amis internationaux à mieux comprendre le potentiel, les opportunités de coopération, le rôle et la position internationale du Vietnam pour attirer un maximum de ressources au service du développement national, tout en promouvant la coopération avec la Suisse, notamment dans les domaines financier et bancaire. -VNA