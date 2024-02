Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué vendredi 9 février des visites d’inspection auprès de certains médias à Hanoï et a envoyé ses vœux à leurs collaborateurs à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) 2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh encourage et adresse ses vœux de Nouvel An aux journalistes du Département des informations internationales de l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo : VNA

Lors de sa visite à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), il a reconnu l’esprit de travail des responsables, des journalistes et des rédacteurs de la VNA, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui travaillent toujours activement pour fournir en temps opportun des informations au Parti, à l’État et au peuple, même pendant les vacances du Têt.En visitant le centre des données du centre technique de la VNA, il a souligné la nécessité d’assurer une connexion fluide des informations entre la VNA et les autres agences de presse internationales pendant le Têt ; ainsi que parmi ses journalistes nationaux et étrangers pour refléter l’atmosphère du Nouvel An du pays.Le chef du gouvernement a appelé à se concentrer sur la transformation numérique, à investir dans les installations et la formation des ressources humaines, et à créer de manière créative et efficace des canaux d’information à offrir aux lecteurs nationaux et étrangers.Il a également rendu visite au Département des informations intérieures et au Département des informations internationales, deux principales sources d’information de la VNA.Après avoir confirmé l’importance de l’information tant nationale qu’internationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu’il est nécessaire de refléter l’information de manière complète, honnête, objective, sélective et correcte.En tant qu’organisme gouvernemental et voix officielle de la République socialiste du Vietnam, la VNA doit continuer à promouvoir et à éduquer les traditions parmi les jeunes et à remplir avec succès toutes les tâches qui lui sont assignées, a-t-il déclaré.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité et inspecté le travail de certaines unités de la Voix du Vietnam (VOV) et de la Télévision du Vietnam (VTV). - VNA