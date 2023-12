Hanoï, 28 décembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 28 décembre au secteur des transports d'accorder plus d'attention au développement des infrastructures, le considérant comme une tâche clé et prioritaire en 2024.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

S'adressant à une conférence en ligne organisée par le ministère des Transports à Hanoï, qui était reliée à des sites dans 62 autres villes et provinces au niveau central, le chef du gouvernement a salué les efforts du secteur pour remplir ses tâches et ses objectifs en 2023, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

Il a également souligné les limites auxquelles le secteur devra faire face dans les temps à venir en matière de gestion des transports, de prévention et de contrôle des accidents de la route, de mise en œuvre de systèmes de transport intelligents et de mobilisation du capital social pour le développement des infrastructures.

Le Premier ministre a donc proposé des solutions pour que le secteur puisse accomplir ses tâches l'année prochaine, affirmant qu'il devrait optimiser l'innovation et les avancées scientifiques et technologiques dans la mise en œuvre des projets clés, pour garantir leur avancement et leur qualité, et prévenir la corruption et d'autres phénomènes négatifs.

Des mécanismes et des politiques appropriés contribueraient à maximiser le potentiel, les opportunités et les avantages de chaque domaine, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'accélérer la construction et la consolidation des institutions et de faire avancer la décentralisation.



Les procédures administratives doivent être davantage rationalisées afin de réduire les coûts des intrants pour les personnes et les entreprises, et le travail de communication doit être intensifié pour créer un consensus social, a poursuivi le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre a rappelé au secteur de donner la priorité aux ressources du projet de l'aéroport international de Long Thanh et de suivre ses progrès pour garantir sa qualité et éviter le gaspillage.



Il a également évoqué la construction d'autoroutes sous forme de partenariat public-privé (PPP) dans les trois zones socio-économiques de Dong Dang-Tra Linh, Gia Nghia-Chon Thanh et Nam Dinh-Thai Binh.



Pour les projets dans les localités, le ministère devrait se coordonner étroitement avec les autorités locales pour accélérer la mise en œuvre, a déclaré le dirigeant, notant que les appels d'offres doivent être menés de manière ouverte et transparente. - VNA