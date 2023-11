Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté jeudi 16 novembre à Hanoi à promouvoir le rôle des personnes âgées dans les affaires, la transformation numérique, la transformation verte pour contribuer à l’épanouissement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence, à Hanoi, le 16 novembre. Photo: VNA



S’exprimant lors de la 4e conférence pour mettre à l’honneur les entrepreneurs seniors sur la période 2018-2023, le chef du gouvernement a déclaré que la nouvelle période de développement apporte au Vietnam des opportunités mais aussi des difficultés et défis, y compris le vieillissement démographique plus rapide que de nombreux pays dans la région et le monde.

Dans ce contexte, pour continuer à protéger et à soigner de mieux en mieux, et en même temps promouvoir la place, le rôle, l’intelligence, les expériences et le caractère des personnes âgées dans l’œuvre de développement socio-économique, d’édification et de défense de la Patrie, promouvoir la campagne d’émulation à l’entrepreneuriat des seniors, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux administrations et aux collectivités locales d’appréhender et de mettre en œuvre des politiques à l’égard des personnes âgées.

Les entrepreneurs seniors excellents mis à l'honneur, à Hanoi, le 16 novembre. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a également demandé d’élever la prise de conscience de la responsabilité dans la protection, les soins, la promotion du rôle des personnes âgées et la construction d’associations des personnes âgées fortes, de considérer les personnes âgées comme une ressource de développement, de créer les conditions permettant aux personnes âgées de devenir véritablement une force importante du pays, un pilier de la famille et de la société.

En particulier, il a ordonné aux administrations et aux collectivités locales de mettre œuvre efficacement les tâches et les solutions en faveur des personnes âgées énoncées dans la résolution n°124/NQ-CP du 7 août 2023 du gouvernement sur l’élimination des habitations délabrées et précaires pour les ménages pauvres et quasi pauvres avec des personnes âgées, d’augmenter les allocations sociales et les pensions sociales en leur faveur, de garantir la couverture sanitaire, et de soumettre au gouvernement pour promulgation la Stratégie nationale sur les personnes âgées dans la nouvelle période.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les entrepreneurs seniors excellents, à Hanoi, le 16 novembre. Photo: VNA



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh, avec des responsables de l’Association des personnes âgées du Vietnam, des ministères, a décerné l’Insigne de mérite à 273 entrepreneurs seniors excellents en 2023.

Selon les statistiques, le Vietnam compte près de 17 millions de personnes âgées, et plus de 7 millions de personnes s’engagent toujours dans les activités de production et de commerce, près de 750.000 autres participent aux travaux du Parti et des administrations publiques, et plus de 300.000 autres rejoignent les groupes de réconciliation et de maintien de l’ordre et de la sécurité dans des villages. – VNA