Le Premier ministre du Cambodge Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet et le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre du Cambodge Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet a quitté mardi après-midi Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam les 11 et 12 décembre, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.Au Vietnam, le Premier ministre cambodgien Hun Manet est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, saluer le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président Vo Van Thuong. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et a eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Lors des rencontres et des contacts, les dirigeants vietnamiens ont souligné la politique constante du Vietnam consistant à toujours prendre en haute considération et à accorder une haute priorité aux relations Vietnam-Cambodge ; respecter la tradition de solidarité étroite, de partage et de soutien mutuel entre les deux pays dans la lutte pour l'indépendance nationale d’hier comme dans l’édification nationale d’aujourd'hui.Hun Manet a affirmé que le Cambodge travaillerait avec le Vietnam pour protéger, préserver et développer les relations entre les deux pays vers de nouveaux sommets et les transmettre aux générations futures.Les deux parties ont convenu de s'efforcer de porter dans les temps à venir le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, d’encourager et de créer les conditions aux activités d'investissement et de coopération commerciale des entreprises des deux pays ; de coordonner et de promouvoir l'achèvement de 16 % des travaux restants de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre cambodgien Hun Manet ont assisté à la cérémonie de signature de trois documents de coopération, dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation ; le commerce et l’industrie; et la diplomatie et les relations internationales.Les deux dirigeants ont aussi participé au Forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam-Cambodge et à un échange avec des étudiants de l'Université du commerce extérieur.