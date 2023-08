Le glissement de terrain sur une route dans la commune de Khao Mang, province de Yen Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a publié une dépêche demandant aux ministères, aux secteurs et aux localités d'intensifier la réponse et le règlement des conséquences des pluies torrentielles et des inondations dans les régions montagneuses et moyennes du Nord.

Le document a été envoyé au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au Comité national d'intervention en cas d'incidents et de catastrophes, de recherche et de sauvetage, aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Construction,... ; et aux présidents des Comités populaires provinciaux de Lai Chau, Yen Bai, Lao Cai, Son La, Dien Bien, Thai Nguyen,...

Depuis le 4 août, ces régions ont enregistré des pluies torrentielles avec des précipitations de 100 à 200 mm, voire près de 400 mm dans certaines zones, provoquant des inondations sur de petites rivières et des sources, des crues soudaines et des glissements de terrain dans certaines localités et entraînant également des pertes humaines et matérielles, en particulier dans les provinces de Lai Chau, Yen Bai et Son La, selon la dépêche.

Le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes et sa sympathie pour les pertes subies par les habitants des zones touchées.

Les pluies et les inondations causent l'effondrement et les dégâts de 25 maisons et de biens des habitants des communes de Muong Cang, Khoen On, Muong Kim, Ta Ha et Ta Mung, province de Yen Bai. Photo: VNA



Selon les prévisions du Centre national de prévision hydro-météorologique, les pluies torrentielles se poursuivront dans cette région d'ici au 8 août, avec des précipitations de 50 à 120 mm, voire plus de 180 mm, ce qui continuera à poser des risques très élevés d'inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain.

Compte tenu de cela, pour assurer la sécurité des personnes et minimiser les pertes de biens, le chef du gouvernement a demandé au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au Comité national d'intervention en cas d'incidents et de catastrophes, de recherche et de sauvetage, aux ministres et aux présidents des comités populaires provinciaux de la région à ne pas abaisser le niveau de vigilance, à réagir de manière proactive et à faire face rapidement aux conséquences.

Du 5 au 6 août à 18 heures, des pluies torrentielles et des inondations ont fait 10 victimes dans les localités montagneuses et moyennes du Nord, dont sept à Lai Chau, deux à Yen Bai et une à Son La, et causé de lourdes pertes matérielles, a rapporté le Bureau permanent du Comité directeur national sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

Les autorités locales ont rendu visite et offert une assistance aux familles des personnes mortes ou blessées dans les inondations. Ils ont également travaillé sur l'évacuation des résidents des zones vulnérables vers des endroits plus sûrs. -VNA