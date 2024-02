Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 1er février à Hanoï la réunion périodique du gouvernement sur la situation socio-économique nationale en janvier, la répartition et le décaissement des investissements publics, ainsi que la mise en œuvre des trois Programmes cibles nationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh demande de créer une nouvelle motivation pour accomplir les tâches assignées, lors de la réunion périodique du gouvernement. Photo: VNA

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de bien comprendre, de diffuser largement l'article du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, intitulé « Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, détermination à construire un Vietnam de plus en plus riche, puissant, civilisé, moderne et héroïque », ce pour contribuer à promouvoir le sens de responsabilité et à créer une nouvelle atmosphère et une nouvelle motivation pour accomplir les tâches assignées.



Le chef du gouvernement a demandé que, dans l’immédiat, l'accent soit mis sur les efforts visant à assurer que tout le peuple, en particulier les personnes vivant dans les zones reculées, frontalières et insulaires, ainsi que les personnes vulnérables, pourraient fêter le Têt (Nouvel An lunaire) dans la joie.



Il a insisté sur la tâche de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer les principaux équilibres de l'économie, de mener la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace. Il a également insisté sur la nécessité de contrôler strictement les dépenses excessives, la dette publique et la dette extérieure nationale.

Il a ordonné aux ministères, agences et aux localités de continuer à favoriser l'attraction et le décaissement des investissements, de chercher à attirer des projets d'investissement direct étranger (IDE) de haute technologie, à augmenter les exportations, à accélérer les négociations et la signature d’accords de libre-échange, ainsi qu’à mieux exploiter le marché national…

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de promouvoir les nouveaux moteurs de croissance, de tirer parti des nouvelles opportunités liées à la délocalisation de chaînes d’approvisionnement, de développer des centres financiers au Vietnam.

Pham Minh Chinh a en outre demandé d’accélérer le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des trois Programmes cibles nationaux, de chercher à lever les obstacles aux activités économiques, de simplifier les procédures administratives et les conditions commerciales.



Il a également recommandé de promouvoir fortement la production agricole, de développer l’agroalimentaire, de faire bon usage des opportunités d'exportation en garantissant la sécurité alimentaire nationale, de développer fortement les services grandement prometteurs, de promouvoir l’attraction touristique…



Enfin, il a demandé aux ministères, agences et localités de se concentrer sur les domaines culturel et social, d’assurer la sécurité sociale et les conditions de vie de la population, de protéger l'environnement, de continuer à renforcer la défense et la sécurité nationales... - VNA