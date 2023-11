Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la raffinerie de Nghi Son. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Dans le cadre de sa tournée dans la province de Thanh Hoa (Centre), dans la matinée du 11 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité certains projets clés dans la zone économique de Nghi Son.



Précisément, il est allé contrôler la situation de la raffinerie de Nghi Son, du port de Nghi Son, de l’usine sidérurgique de Nghi Son et de l’Hôpital général international Hop Luc dans la cité municipale de Nghi Son.



La zone économique de Nghi Son a une superficie totale de 106.000 hectares, située au sud de la province de Thanh Hoa.



Avec un investissement total de près de 9,3 milliards de dollars, la raffinerie de Nghi Son représente actuellement environ 35 % des parts du marché pétrolier national. Lors de sa visite à la raffinerie et sa séance de travail avec les dirigeants de cet établissement, le Premier ministre Pham Minh Chinh leur a proposé de réorganiser la gestion, de renforcer l'inspection, la supervision pour résoudre rapidement les difficultés, et d’intensifier la formation de ressources humaines. Il a également insisté sur la nécessité de restructurer la finance et la production...



Quant au port de Nghi Son, selon sa planification, avec 51 quais et zones d’appontement, il est capable d’accueillir des navires d'un tonnage de 70.000 - 100.000 DWT. En juillet 2023, il y avait 21 quais en service. Lors de sa visite au port, le Premier ministre a demandé aux autorités de Thanh Hoa de collaborer avec les organes compétents pour étudier une planification de développement de la zone économique de Nghi Son et du port de Nghi Son.



Le même matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’usine sidérurgique de Nghi Son. Ce projet s’étend sur une superficie d'environ 51 hectares, avec un capital de 5.500 milliards de dôngs. La durée d'exploitation du projet est de 50 ans.



Le projet de l'Hôpital général international Hop Luc représente un investissement total de près de 600 milliards de dongs, avec une capacité de 500 lits. Lors de sa visite dans cet établissement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré espérer que le modèle de l'Hôpital général international Hop Luc serait généralisé pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés de la population en matière de services médicaux.-VNA