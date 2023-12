Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne sont retournés mardi 19 décembre à Hanoi, clôturant avec succès leur voyage de travail pour assister au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon et mener des activités bilatérales au Japon du 15 au 18 décembre, sur l’invitation de son homologue japonais Kishida Fumio.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (4e à partir de la gauche, son homologue japonais Kishida Fumio (6e) et les chefs des délégations au Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l’amitié et de la coopération ASEAN-Japon Photo : VNA

Durant son séjour au Japon, le dirigeant vietnamien a eu un agenda très chargé avec plus de 40 activités multilatérales et bilatérales, notamment sa participation au sommet commémoratif, au premier sommet sur la "Communauté asiatique zéro émission (AZEC)", et ses rencontres avec les dirigeants des pays participant au sommet commémoratif, dont les Premiers ministres lao et cambodgien, le sultan du Brunei, les Premiers ministres singapourien, malaisien et thaïlandais, et le président philippin.

Il a eu une entrevue avec l’empereur et l’impératrice du Japon, un entretien avec le Premier ministre japonais, des entrevues javec le président de la Chambre des représentants japonaise et le président de la Chambre des conseillers japonaise, des rencontres avec des anciens Premiers ministres japonais, a rendu visite à la famille de feu le Premier ministre Abe Shinzo, et a reçu des responsables des ministères, des préfectures, des organisations politiques et des associations économiques du Japon.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également visité et travaillé dans la préfecture de Gunma, a présidé des forums des affaires, de coopération dans le travail Vietnam-Japon, une table ronde avec des associations et des groupes économiques de premier rang japonais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

La visite de travail du chef du gouvernement vietnamien est marquée par la signature de 33 accords de coopération entre les gouvernements, les ministères, les branches, les localités, les agences et les entreprises des deux pays dans les domaines de la finance, du développement des infrastrures de parcs industriels, de centres urbains, de centres commerciaux, de la production d’hydrogène vert, de la production de batteries, de l’énergie, de transformation numérique, et de la formation des ressources humaines.

Elle a continué d’affirmer le rôle, la responsabilité et la contribution du Vietnam à la construction de la Communauté de l’ASEAN pacifique et prospère et des relations ASEAN-Japon de plus en plus étendues, substantielles et efficaces; pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Dans le même temps, elle a concrétisé de manière pratique, a déployé vigoureusement et a promu le Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre le Vietnam et le Japon, créant davantage d’élan pour le développement des relations entre les deux pays dans la prochaine étape. – VNA