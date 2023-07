Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des investisseurs, lors de la conférence. Photo: VNA



Long An (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mardi 25 juillet à Tân An à une conférence pour annoncer la planification et promouvoir l’investissement dans la province de Long An.



Selon la Planification de la province de Long An pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050, cette localité sera en 2030 un centre de développement économique dynamique, efficace et durable de la région Sud. D'ici 2050, Long An devra être une province industrialisée de premier rang du pays, l'un des pôles de croissance économique importants du delta du Mékong...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que Long An dispose de nombreux potentiels distinctifs, d’opportunités exceptionnelles et de plusieurs avantages compétitifs pour un développement socio-économique rapide et durable.

Selon lui, Long An est une destination attrayante pour les investisseurs, vietnamiens comme étrangers, créant une force motrice pour le développement local, mais aussi pour le delta du Mékong et l'ensemble du pays.



Le Premier ministre a demandé à Long An de transformer ses potentiels en ressources, de mettre en valeur ses potentiels et ses atouts, d’améliorer son climat d'investissement et d’édifier un système politique sain et fort.



Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité d’accélérer la restructuration économique, d’augmenter la productivité et la compétitivité sur la base de la transformation numérique, des sciences et technologies et de l'innovation, de développer l'économie verte, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique.



Il a en outre suggéré à Long An de promouvoir le partenariat public-privé, l'investissement dans les infrastructures socio-économiques, en particulier les infrastructures de transport, les parcs industriels et les clusters industriels, d’accélérer la réforme des procédures administratives, d’améliorer la qualité des ressources humaines, de renforcer l'amitié et la coopération avec des localités cambodgiennes...



Dans la matinée du même jour, le Premier ministre est allé examiner la construction du tronçon traversant Long An du projet de la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville. La construction de ce tronçon de plus de 6,8 km représente un investissement de 4.208 milliards de dôngs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh examine la construction du tronçon traversant Long An du projet de la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



A l'occasion du 76e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de la province de Long An.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend vsite et remet des cadeaux à l’invalide Pham Thi Xinh, née en 1950, domiciliée au bourg de Bên Luc, district de Bên Luc, province de Long An. Photo: VNA



Il a également rendu visite et remis des cadeaux à l’invalide Pham Thi Xinh, née en 1950, domiciliée au bourg de Bên Luc, district de Bên Luc, province de Long An. -VNA