Les 1er et 2 février, à l'occasion de sa participation à la 24e réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE (AEMM-24) et au 3e Forum ministériel entre l'UE et la région Indopacifique à Bruxelles (Belgique), le chef de la diplomatie vietnamienne Bui Thanh Son a eu de nombreuses rencontres avec des représentants de l'UE et de différents pays.