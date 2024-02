Hanoi (VNA) – Le chercheur en politique et en histoire du Vietnam et membre du Parti communiste britannique, Kyril Whittaker, a déclaré que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le pays est aujourd’hui devenu un centre politique, économique et culturel développé.

Le chercheur en politique et en histoire du Vietnam et membre du Parti communiste britannique, Kyril Whittaker, encense le président Hô Chi Minh, à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Photo : VNA Le chercheur en politique et en histoire du Vietnam et membre du Parti communiste britannique, Kyril Whittaker, encense le président Hô Chi Minh, à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Photo : VNA

Près d’un siècle après sa fondation à Hong Kong en 1930, le PCV a conduit le pays à la victoire dans les guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, à la libération et à la réunification nationales, et à la construction d’un Vietnam prospère, a-t-il dit à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du PCV.

Citant le point de vue du président Hô Chi Minh selon lequel la démocratie signifie que le peuple est le maître et maîtrise, le chercheur britannique a souligné qu’avec ce point de vue transversal, toutes les décisions du PCV sont basées sur le peuple.

L’amélioration de la vie de la population et la promotion du développement culturel ont créé la base pour former la société vietnamienne d’aujourd’hui, reconnue dans le monde pour sa riche culture, son histoire de développement et sa croissance économique, a-t-il noté.

Sous la direction du PCV, le Vietnam a obtenu de grandes réalisations diplomatiques, économiques et culturelles en 2023, notamment une croissance économique continue, passant de 2,58% en 2021 à 8,02% en 2022 et à 5,05% en 2023, a-t-il indiqué.

Alors que d’autres économies du monde sont négativement affectées par la pandémie de Covid-19, le Vietnam a réussi à contrôler efficacement la pandémie tout en maintenant sa croissance économique, a-t-il ajouté.

Kyril Whittaker a attribué ces réalisations au fait que le Vietnam a pris le peuple pour racine, rappelant l’entraite de la population, le soutien de l’armée et de la police et l’action pratique de l’Etat pendant la pandémie.

Il a fait savoir avoir vu de ses propres yeux de grands changements dans les zones rurales et urbaines, la vie améliorée des gens au Vietnam, où le développement agricole durable, la construction des autoroutes et des systèmes de transport, ainsi que l’utilisation extensive des technologies vertes sont devenus la norme.



Tout cela reflète ce que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a récemment souligné, à savoir le développement rapide mais durable, le développement de l’économie verte, de l’économie circularité lié au renforcement de la gestion des ressources et à la protection de l’environnement, a-t-il déclaré.



Le chercheur britannique a également évalué que les relations extérieures du Vietnam se sont considérablement développées en 2023, comme en témoigne les visites au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden.

Le Vietnam a renforcé ses relations d’amitié avec les pays amis traditionnels en développant constamment ses relations internationales et commerciales, en élargissant et en approfondissant ses relations avec 193 pays, et en jouant un rôle actif au sein des organisations internationales.

Selon Kyril Whittaker, la "diplomatie du bambou" avec des "racines solides, un tronc solide, des branches flexibles" est développée sur la base du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, traduisant non seulement la politique clé du maintien de l’indépendance et de la liberté de l’Etat vietnamien mais aussi ses liens avec le peuple qui est son "racine". – VNA