Hanoi (VNA) - Le journal El Popular (Le Peuple), organe du Parti communiste de l'Uruguay (PCU), a publié samedi 3 févrie un message de félicitations du Comité central du PCU adressé au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2024).

Capture du télégramme de félicitation du PCU au secrétaire général Nguyên Phu Trong paru sur le journal El Popular. Photo : VNA

Le message de félicitations a affirmé l'histoire du PCV, fondé par le Président Hô Chi Minh, associée à l'héroïsme, à l'indépendance et au bonheur du peuple vietnamien.Le PCU a également exprimé sa solidarité et sera toujours aux côtés du PCV dans l’œuvre de l'édification du socialisme et de la protection des acquis de la révolution au Vietnam.Le message a aussi affirmé que le PCU et le PCV seraient toujours unis dans l'esprit du marxisme-léninisme ainsi que dans l’œuvre de construction révolutionnaire de nos jours, travaillant ensemble pour construire un monde meilleur.Le même jour, le site internet du journal El Popular a également publié un article louant les acquis diplomatiques du Vietnam en 2023, notamment la "diplomatie du bambou». L'article a affirmé que 2023 était l'année où la diplomatie vietnamienne avait obtenu de nombreux résultats remarquables, grâce auxquels le monde en saura davantage sur les acquis du Vietnam. VNA