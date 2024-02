Le spécialiste russe Grigori Trofimchuk. Photo: VNA



Moscou (VNA) - A l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Grigori Trofimchuk, président du Conseil d'experts de la Fondation russe de recherche scientifique « Idée eurasienne », a écrit un article mettant en évidence le rôle du PCV dans le processus de développement national.



Dans son article, il a affirmé qu'en moins de 100 ans, depuis sa fondation en 1930, le Parti communiste du Vietnam était devenu un facteur de développement assurant la stabilité et la sécurité du Vietnam.



Selon lui, aujourd’hui, le Vietnam est devenu un porte-drapeau en termes d’identité et de persévérance dans la mise en œuvre de ses projets.



L’expert russe a déclaré que le succès du PCV s’affirmait à travers des réalisations et des objectifs spécifiques dans tous les domaines.



Sous la direction du Parti communiste, la situation politique au Vietnam reste stable, malgré les troubles croissants à l’échelle mondiale. Il n'est donc pas surprenant que l'économie vietnamienne, avec sa main-d'œuvre professionnelle, devienne un centre d'attraction pour les plus grandes entreprises manufacturières du monde. En outre, selon Grigori Trofimchuk, les visites du président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden à Hanoï en 2023 ont montré le statut du Vietnam socialiste dans le monde d'aujourd'hui. Le Parti communiste du Vietnam est le fondement du prestige du Vietnam.



Le spécialiste a déclaré qu'à travers tous les défis et victoires, le Parti communiste du Vietnam avait démontré non seulement au peuple vietnamien mais aussi au monde entier un exemple d’édification d'un État prospère basé sur les idéaux socialistes.-VNA