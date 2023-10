Une démonstration de parapente motorisée. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La société par actions de commerce et de services Do Giang en collaboration avec la société par actions de communication et d'organisation du Festival international des montgolfières KingSky a organisé le 8 octobre dans la ville de Ha Long, de la province de Quang Ninh, un événement pour établir le record "le paramoteur avec formations de vols le plus nombreux au Vietnam".

Cette activité visait à présenter la parapente à un large public et à promouvoir la beauté de la baie d'Ha Long, ainsi que de la province de Quang Ninh auprès des touristes nationaux et internationaux.

Le président du Comité d'organisation, Do Khanh Giang, a déclaré que l'événement avait lieu pour la première fois au Vietnam à grande échelle et que le parapente était un sport d'aventure très populaire au Vietnam.

Les pilotes participant à l'événement. Photo: VNA





80 pilotes de parapente motorisée avec près de 60 parachutes motorisés ont créé une démonstration avec une maîtrise technique impressionnante, professionnelle et esthétique. C'est le plus grand nombre de pilotes de parapente motorisée effectuant un vol en formation au Vietnam. Le centre d'établissement des records du Vietnam a remis le certificat de record aux pilotes participants à l'événement.

La baie de Ha Long se trouve dans la province de Quang Ninh, au Nord-Est du Vietnam, à environ 170 km à l'est de la capitale Hanoï. Elle s'étend sur plus de 1.500 km2 et est caractérisée principalement par ses nombreux îlots disséminés un peu partout.



La baie de Ha Long et ses quelque 1.600 îles et îlots sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Élue parmi les sept Nouvelles Merveilles de la nature, elle regorge de légendes, de culture mais aussi de paysages magnifiques. -VNA