Bruxelles (VNA) - La 24e réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-UE (AEMM-24 - ASEAN-EU Ministerial Meeting) a eu lieu le 2 février à Bruxelles, en Belgique.



Il s’agissait de la reprise de cette réunion biennale du fait de l'interruption due à la pandémie de COVID-19, dans le but de discuter des mesures pour renforcer les relations ASEAN-UE et de questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Participant à cet événement, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a proposé un certain nombre d'orientations et de mesures pour renforcer la coopération entre les deux blocs.



Bui Thanh Son a notamment insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de manière radicale et efficace les décisions des dirigeants prises lors du Sommet commémoratif ASEAN-UE de 2022, notamment en économie, commerce, investissement, développement durable et coopération maritime.



Il a également souligné l’importance de promouvoir les nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transition énergétique, l'économie verte, l'économie circulaire...



Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre appelé les pays de l'UE qui n'ont pas encore ratifié l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) à le faire rapidement. Il a demandé à l'UE de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du plan de mobilisation des ressources pour déployer le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP - Just Energy Transition Partnership).



Selon le ministre, il est nécessaire que l'ASEAN et l'UE coordonnent leurs efforts pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région indopacifique, renforcer le multilatéralisme, promouvoir une culture de dialogue et de coopération, renforçant ainsi une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur le droit international, où l'ASEAN joue un rôle central.



Le ministre a réaffirmé la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, appelant les pays de l'UE à soutenir les efforts de l'ASEAN et de la Chine pour mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), dans le but de construire un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Lors de l’AEMM-24, les deux parties ont adopté une déclaration commune reflétant les résultats et les échanges lors de cette réunion.



Les 1er et 2 février, à l'occasion de sa participation à l’AEMM-24 et au 3e Forum ministériel entre l'UE et la région Indopacifique à Bruxelles (Belgique), le ministre Bui Thanh Son a rencontré le vice-Premier ministre du Luxembourg et ministre des Affaires étrangères, Xavier Bettel, le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Constantinos Kombos, le ministre adjoint des Affaires étrangères d'Australie, Tim Watts, le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Hasan Mahmud, et le secrétaire général de l’Indian Ocean Rim Association (IORA), Salman Al Farisi.-VNA