Hanoï (VNA) – Le 7 novembre, dans le cadres des séances de questions-réponses de la 6e session de l’Assemblée nationale, les députés ont posé au ministre de la Sécurité publique, To Lam, des questions sur divers sujets, dont la protection des données personnelles et la lutte contre la corruption S’agissant de la protection des données personnelles, le ministre To Lam a souligné l'importance de cette question, notamment dans le processus de transition numérique. Il a qualifié de très grave la situation actuelle de fuite, d'achat et de vente de données personnelles.Afin de résoudre cette question de manière rapide et efficace, il est nécessaire de parachever rapidement le cadre juridique, a-t-il affirmé, ajoutant que son ministère avait recommandé au gouvernement de publier le décret n° 13/2023/ND-CP sur la protection des données personnelles Le ministère proposera également l'élaboration d'une loi sur la protection des données personnelles à soumettre à l'Assemblée nationale, ainsi que la modification du Code pénal de 2015 pour inclure le délit de révélation et de fuite de données personnelles, afin de traiter cet acte de manière stricte, a dit To Lam.De plus, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'État en matière de protection des données personnelles, en mettant l'accent sur la mise en œuvre effective des dispositions de la loi sur la cybersécurité et du décret n° 13/2023/ND-CP du gouvernement, a-t-il souligné.

Les députés à une séance de questions-réponses de la 6e session de l’Assemblée nationale. Photo: VNA



En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la corruption, le ministre de la Sécurité publique a affirmé que la police avait activement accéléré la détection, l'enquête et le traitement des affaires de corruption et de pratiques malsaines. De plus, le secteur se concentre sur cette lutte en son sein, a déclaré To Lam.Le ministre de la Sécurité publique a déclaré que la prévention et la lutte contre la corruption ne connaissaient aucune zone interdite ni exception, et n'épargnaient personne. Ces mesures sont bien mises en œuvre, contribuant à la prévention des violations et à la récupération de nombreux avoirs pour l'État.Quant aux mesures visant à améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines à l'avenir, le ministre To Lam a insisté sur la nécessité de se concentrer d'abord sur le perfectionnement des institutions et l'amélioration de l'efficacité de la gestion de l'État dans tous les domaines. De plus, il est essentiel de promouvoir la transformation numérique et de garantir la transparence dans tous les domaines, a-t-il ajouté. -VNA