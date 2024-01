La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et les délégués de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a présidé le 29 janvier à Hanoï la rencontre annuelle du ministère des Affaires étrangères avec les missions de représentation étrangères et les agences et organes de presse étrangers résidant au Vietnam.



Étaient présents à l'événement près de 40 ambassadeurs et plus de 50 responsables chargés de la communication et de la presse des missions de représentation étrangères, près de 50 reporters et attachés de presse des bureaux de presse étrangers résidant en permanence au Vietnam.



Dans son discours prononcé lors de la rencontre, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a déclaré qu'en 2023, malgré l'instabilité et les fluctuations compliquées de la situation mondiale, le Vietnam avait obtenu de nombreux résultats importants dans de nombreux domaines. Elle a souligné qu'outre la détermination et les efforts du Vietnam, ces résultats importants obtenus étaient dus au soutien précieux et à la coopération efficace des amis et partenaires du monde entier.



Dans le travail d'information et de communication extérieures, le Vietnam a reçu la coopération et le soutien des missions de représentation étrangères, des organisations internationales au Vietnam et des bureaux de presse étrangers résidant au Vietnam, contribuant ainsi à faire connaître davantage le Vietnam à la communauté internationale, a-t-elle affirmé.



Elle a émis son souhait de continuer à bénéficier dans les temps à venir de la coopération enthousiaste et dynamique des missions de représentation étrangères et des bureaux de presse étrangers résidant au Vietnam.-VNA